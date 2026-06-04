У разі оголошення повітряної тривоги чи виникнення надзвичайної ситуації необхідно знати, що варто робити жителям Запоріжжя. Першочергово потрібно заховатися у місці, де можна перечекати небезпеку.

Факти ICTV розповідають, які речі брати з собою та адреси укриттів у Запоріжжі.

Необхідні речі та де сховатися

Першочергово потрібно взяти необхідні речі, без яких точно не обійтися надалі. Серед них – документи, вода, їжа, ліки та гроші.

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Бажано заздалегідь зібрати тривожну валізу. У неї варто покласти одяг, гігієнічні засоби, сірники або запальничку, металевий посуд та інші речі, які можуть знадобитися.

Заховатися можна у бомбосховищах, наприклад, у підвалах житлових будинків, шкіл, дитячих садочків, спортзалів чи інших будівель.

Адреси бомбосховищ у Запоріжжі

У Запоріжжі облаштовано короткочасні та довгочасні укриття, які забезпечують можливість безперервного перебування в них населення протягом щонайменше 48 годин.

Укриття в Запоріжжі можна також знайти на інтерактивній мапі.

Куди звертатися, якщо під час загрози укриття закрите

Треба з’ясувати, чи належить це приміщення до захисних споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів.

Запитати у голови ОСББ або керуючих компаній щодо можливості отримання ключів та доступу до найпростішого укриття.

Якщо не буде реакції, звернутися до контакт-центру Запоріжжя 15-80, управління з питань попередження НС та ЦЗ населення міської ради: (061) 787 57 10, 098 679 73 28 (цілодобово), районної адміністрації міської ради за територіальною належністю, або служби 102.

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