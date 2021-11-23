23 листопада київське Динамо зіграло з мюнхенською Баварією в п’ятому турі Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Києві на стадіоні Олімпійський й завершилася з рахунком 1:2 на користь гостей.

Почали матч гравці Баварії доволі грубо. Уже на перший хвилині сфолив Корентен Толіссо, тому судді довелося зупинити гру.

Уже за дві хвилини матч довелось зупинити через напівроздягненого уболівальника, який вибіг на поле.

Коли гра продовжилась спробував відкрити рахунок матчу Віталій Миколенко, але захисники Баварії вибили м’яч подалі від воріт.

Однак першим забити гол вдалось на 14-й хвилині гравцеві Баварії Роберту Левандовскі неймовірним ударом-ножицями.

Далі суддя Халіл Умут Мелер вирішив пересвідчитись у тому, що рішення було ухвалене правильно, за допомогою системи VAR. Зрештою гол Баварії таки зарахували.

Після першого голу Баварія взагалі взяли під контроль м’яч – робили багато коротких пасів та розігрували невеликі комбінації, чекаючи, доки помиляться суперники.

Далі Георгію Бущану довелося рятувати ворота динамівців від удару Кінгслі Комана, Томаса Мюллера та Лероя Сане.

Але на 42-й хвилині із ударом Кінгслі Комана голкіперу не вдалося нічого зробити. Гравець Баварії ударив у “дев’ятку”, після чого м’яч рикошетом від штанги залетів у сітку воріт.

На першій додатковій хвилині закотити м’яча спробував і Корентен Толіссо, але тут Георгію Бущану вдалося знову вибити м’яча.

Виправити ситуацію відразу після початку другого тайму спробував Микола Шапаренко, однак його удар у лівий кут воріт легко перехопив Мануель Нойєр.

Не вдалось Шапаренку реалізувати штрафний із середньої дистанції й на 53-й хвилині.

Змінити хід матчу на 70-й хвилині вдалось Денису Гармашу. Футболіст, отримавши м’яча в штрафному майданчику, ударом по центру воріт зробив рахунок 1:2.

Третій гол на 78-й хвилині ледь не забив Роберт Левандовскі. Гравець Баварії поцілив у правий кут воріт, але м’яч пролетів у кількох сантиметрах від штанги.

Далі Віктор Циганков у щільній боротьбі спробував замкнути передачу й пробити по воротах, але м’яч теж пролетів поруч із правою штангою.