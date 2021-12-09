Володимир Кличко натякнув на повернення у ринг заради одного бою

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко зізнався, що розмірковує над можливим поверненням у ринг. Про це легенда боксу розповів в інтерв’ю News in 24.

— У мене немає думки про повернення в спорт, щоб зламати щелепу. Можливо, щоб побити рекорд. Джорджу Форману було 45 років і 10 місяців, коли він востаннє бився. Я не хочу починати знову у віці 45 років та 11 місяців. Має бути невеликий розрив, оскільки мені всього 45, – сказав Кличко-молодший.

На запитання журналіста, чи можливо Володимира побачити знову в ринзі у найближчі п’ять років, він припустив своє повернення заради одного бою.

— У найближчі п’ять років можливо все. Але це не спортивний камбек, зрештою, я там усе бачив. Але я не виключаю одноразового видовища. Принаймні щоранку я брешу собі, що буду змагатися знову (сміється) – це мене мотивує, – додав він.

Володимир Кличко завершив боксерську кар’єру у 2017 році після того, як нокаутом поступився британцю Ентоні Джошуа. Наприкінці 2020 року Кличка-молодшого включили до Міжнародної зали боксерської слави.

Джерело: News in 24