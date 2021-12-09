Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт

Володимир Кличко натякнув на повернення у ринг заради одного бою

Марія Степанюк редактор стрічки
Володимир Кличко

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко зізнався, що розмірковує над можливим поверненням у ринг. Про це легенда боксу розповів в інтерв’ю News in 24.

— У мене немає думки про повернення в спорт, щоб зламати щелепу. Можливо, щоб побити рекорд. Джорджу Форману було 45 років і 10 місяців, коли він востаннє бився. Я не хочу починати знову у віці 45 років та 11 місяців. Має бути невеликий розрив, оскільки мені всього 45, – сказав Кличко-молодший.

На запитання журналіста, чи можливо Володимира побачити знову в ринзі у найближчі п’ять років, він припустив своє повернення заради одного бою.

— У найближчі п’ять років можливо все. Але це не спортивний камбек, зрештою, я там усе бачив. Але я не виключаю одноразового видовища. Принаймні щоранку я брешу собі, що буду змагатися знову (сміється) – це мене мотивує, – додав він.

Володимир Кличко завершив боксерську кар’єру у 2017 році після того, як нокаутом поступився британцю Ентоні Джошуа. Наприкінці 2020 року Кличка-молодшого включили до Міжнародної зали боксерської слави.

Читайте
Для чого він так тренується? Екс-тренер Кличка не виключає його повернення на ринг

Джерело: News in 24

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка