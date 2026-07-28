Співачка Ірина Федишин та її чоловік і продюсер Віталій Човник святкують важливу сімейну дату — 20 років від дня весілля.

З нагоди порцелянового ювілею артистка поділилася чуттєвим дописом у соцмережах і пригадала історію їхнього знайомства.

Ірина Федишин і Віталій Човник святкують 20-річчя шлюбу

Співачка розповіла, що їхня історія кохання розпочалася ще тоді, коли її майбутній чоловік прийшов на її виступ як фанат.

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— Колись один хлопець прийшов на мій концерт за автографом… А сьогодні він мій чоловік. 20 років тому ми сказали одне одному найважливіше “Так”. Мені тоді було лише 19 років. Хтось казав, що це зарано. Але я жодного дня про це не пошкодувала, — поділилася виконавиця.

Ірина Федишин подякувала чоловікові за підтримку у складні моменти, любов та спільні досягнення за два десятиліття.

— Бо за ці 20 років ми досягли найціннішого — це наші діти. А ще тисячі спогадів, радість, труднощі, перемоги, сльози, обійми, дороги, мрії… І найголовніше — ми завжди були разом. Дякую тобі, коханий, за те, що всі ці роки ти поруч. За любов, підтримку, турботу і за віру в мене, навіть тоді, коли було непросто. Я щаслива, що у мене такий люблячий, надійний, турботливий чоловік. З річницею нас, Віталіку. Люблю тебе. І з кожним роком — ще сильніше, — зворушливо написала співачка.

Нагадаємо, що Ірина Федишин та Віталій Човник виховують двох спільних синів — Юрія та Олега. Чоловік співачки також є її незмінним концертним директором та продюсером.

Фото: Ірина Федишин

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