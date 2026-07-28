Вибухи у Харкові пролунали вдень у вівторок, 28 липня. Ворог атакував ударними дронами, є влучання у п’ятиповерхівку.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 28 липня: які наслідки

– Маємо інформацію про влучання в Новобаварському районі, – написав Терехов о 17:15.

Пізніше міський голова уточнив, що внаслідок влучання реактивного безпілотника типу Шахед загорілася покрівля п’ятиповерхового житлового будинку.

Зараз дивляться

– Усіх мешканців оперативно евакуйовано. На місці триває ліквідація наслідків атаки, – зазначив Терехов.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що у восьми людей діагностовано гостру реакцію на стрес внаслідок “прильоту” по багатоповерхівці в Новобаварському районі Харкова. Усім надається допомога.

Станом на 19:00 підрозділи ДСНС оперативно локалізували пожежу.

Нагадаємо, 26 липня у Харкові пролунали вибухи. У приватний будинок у Слобідському районі влучила малогабаритна ракета S8000 Бандероль. Будинок був зруйнований, щонайменше 30 будівель довкола – пошкоджені.

Унаслідок атаки загинула 40-річна жінка, ще 14 людей постраждали, серед них – двоє дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 616-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.