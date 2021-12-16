14 грудня у столичному Freedom Hall відбувся вже восьмий за рахунком турнір з боїв на голих кулаках від промоушен Махач.

Усього виступило 23 пари бійців, 8 з яких у main card, трансляція велася на всі країни СНД. Для українських фанатів промоушен Махач відкрив пряму трансляцію боїв на своєму сайті, до якої приєдналося понад 30 тис. українців.

Загальна кількість тих, хто дивився трансляцію в прямому ефірі, перевищила 100 тис. глядачів. Восьмий сезон відвідало понад 700 глядачів, але багато хто не зміг потрапити, оскільки квитки були повністю розпродані.

Проте організатори пообіцяли наступного разу проводити змагання на більш місткому майданчику.

Восьмий сезон, вкотре, порадував уболівальників своєю видовищністю, так із 23 поєдинків – 9 закінчилися нокаутом, найшвидший з яких був на 29 секунді бою, не кажучи вже про численні нокдауни у кожному з боїв.

Найбільш видовищним і травматичним став бій Назар Олійник – Андрій Хохлов, а бою Разумович-Ткаченко знадобився екстрараунд для визначення переможця.

Бій Владислав Скандинавський “Какурин” – Абубакар “Крос” Сулейманов став першою поразкою Владислава Скандинавського та останньою сходинкою, яку подолав Абубакар перед довгоочікуваним реваншем із Валерієм Вигонським.

Сутичка Андрій Мовчан – Гаджі “Автомат” Наврузов стала історичним дебютом Гаджі в промоції Махач, в якому він показав, що по-праву є найсильнішим важкоатлетом у кулачних боях.

У Києві пройшов восьмий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач / 4 фотографии

Спонсорами заходу виступили букмекерська контора Parimatch, процесингова компанія LeoGaming та Sportbank.

– Ми не вперше виступаємо партнерами MAHATCH, оскільки це наша велика спортивна сім’я. Дух та адреналін турніру не залишають байдужими глядачів та формують велике ком’юніті навколо бійців та їх спортивних досягнень. Турнір 8 сезону – важлива подія як для організації MAHATCH, так і для всіх його партнерів та глядачів, – прокоментувала CEO фінтех-компанії LeoGaming Альона Шевцова.

Для всіх, хто ще не встиг подивитися 8 сезон Махач, бої турніру будуть у відкритому доступі на youtube каналі промоції.