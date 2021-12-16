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Жеребкування Ліги націй: визначилися суперники України у дивізіоні В

Марія Степанюк редактор стрічки
Лига наций УЕФА

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2022/23. У ньому взяли участь всі 55 національних збірних.

Збірна України зіграє у другому дивізіоні турніру – Лізі В. Список ліг сформований з результатів збірних у попередньому розіграші турніру. У кожній із Ліг А, В та С буде по 16 збірних: по чотири команди у кожному квартеті. Ще сім команд сформували дві групи у Лізі D.

Синьо-жовті потрапили до кошика першого кошика разом з командами Швеції, Боснії і Герцеговини та Ісландії. З цими командами підопічним Олександра Петракова не судилося зіграти в одній групі від початку.

За підсумками жеребкування Україні у суперники випали команди Шотландії, Ірландії та Вірменії.

Результати жеребкування Ліги націй-2022/23:

Ліга А

  • Група 1: Франція, Данія, Хорватія, Австрія;
  • Група 2: Іспанія, Португалія, Швейцарія, Чехія;
  • Група 3: Італія, Німеччина, Англія, Угорщина;
  • Група 4: Бельгія, Нідерланди, Польща, Уельс.

Ліга B

  • Група 1: Україна, Шотландія, Ірландія, Вірменія;
  • Група 2: Ісландія, Росія, Ізраїль, Албанія;
  • Група 3: Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Румунія, Чорногорія;
  • Група 4: Швеція, Норвегія, Сербія, Словенія.

Ліга C

  • Група 1: Туреччина, Люксембург, Литва, Фарерські острови;
  • Група 2: Північна Ірландія, Греція, Косово, Кіпр/Естонія;
  • Група 3: Словаччина, Білорусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова;
  • Група 4: Болгарія, Північна Македонія, Грузія, Гібралтар.

Ліга D

  • Група 1: Ліхтенштейн, Андорра, Казахстан/Молдова, Латвія;
  • Група 2: Сан-Марино, Кіпр/Естонія; Мальта.

Матчі першого туру змагань пройдуть 2-4 червня 2022 року. Заключний, шостий тур, відбудеться 25-27 вересня 2022 року. Фінальна стадія турніру запланована на 14, 15 червня 2023-го (півфінали) та 18 червня 2023 року – фінал.

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Фото: Getty Images

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