У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2022/23. У ньому взяли участь всі 55 національних збірних.

Збірна України зіграє у другому дивізіоні турніру – Лізі В. Список ліг сформований з результатів збірних у попередньому розіграші турніру. У кожній із Ліг А, В та С буде по 16 збірних: по чотири команди у кожному квартеті. Ще сім команд сформували дві групи у Лізі D.

Синьо-жовті потрапили до кошика першого кошика разом з командами Швеції, Боснії і Герцеговини та Ісландії. З цими командами підопічним Олександра Петракова не судилося зіграти в одній групі від початку.

За підсумками жеребкування Україні у суперники випали команди Шотландії, Ірландії та Вірменії.

Результати жеребкування Ліги націй-2022/23:

Ліга А

Група 1 : Франція, Данія, Хорватія, Австрія;

: Франція, Данія, Хорватія, Австрія; Група 2 : Іспанія, Португалія, Швейцарія, Чехія;

: Іспанія, Португалія, Швейцарія, Чехія; Група 3 : Італія, Німеччина, Англія, Угорщина;

: Італія, Німеччина, Англія, Угорщина; Група 4: Бельгія, Нідерланди, Польща, Уельс.

Ліга B

Група 1 : Україна, Шотландія, Ірландія, Вірменія;

: Шотландія, Ірландія, Вірменія; Група 2 : Ісландія, Росія, Ізраїль, Албанія;

: Ісландія, Росія, Ізраїль, Албанія; Група 3 : Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Румунія, Чорногорія;

: Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Румунія, Чорногорія; Група 4: Швеція, Норвегія, Сербія, Словенія.

Ліга C

Група 1 : Туреччина, Люксембург, Литва, Фарерські острови;

: Туреччина, Люксембург, Литва, Фарерські острови; Група 2 : Північна Ірландія, Греція, Косово, Кіпр/Естонія;

: Північна Ірландія, Греція, Косово, Кіпр/Естонія; Група 3 : Словаччина, Білорусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова;

: Словаччина, Білорусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова; Група 4: Болгарія, Північна Македонія, Грузія, Гібралтар.

Ліга D

Група 1 : Ліхтенштейн, Андорра, Казахстан/Молдова, Латвія;

: Ліхтенштейн, Андорра, Казахстан/Молдова, Латвія; Група 2: Сан-Марино, Кіпр/Естонія; Мальта.

Матчі першого туру змагань пройдуть 2-4 червня 2022 року. Заключний, шостий тур, відбудеться 25-27 вересня 2022 року. Фінальна стадія турніру запланована на 14, 15 червня 2023-го (півфінали) та 18 червня 2023 року – фінал.