У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2022/23. У ньому взяли участь всі 55 національних збірних.
Збірна України зіграє у другому дивізіоні турніру – Лізі В. Список ліг сформований з результатів збірних у попередньому розіграші турніру. У кожній із Ліг А, В та С буде по 16 збірних: по чотири команди у кожному квартеті. Ще сім команд сформували дві групи у Лізі D.
Синьо-жовті потрапили до кошика першого кошика разом з командами Швеції, Боснії і Герцеговини та Ісландії. З цими командами підопічним Олександра Петракова не судилося зіграти в одній групі від початку.
За підсумками жеребкування Україні у суперники випали команди Шотландії, Ірландії та Вірменії.
Результати жеребкування Ліги націй-2022/23:
Ліга А
- Група 1: Франція, Данія, Хорватія, Австрія;
- Група 2: Іспанія, Португалія, Швейцарія, Чехія;
- Група 3: Італія, Німеччина, Англія, Угорщина;
- Група 4: Бельгія, Нідерланди, Польща, Уельс.
Ліга B
- Група 1: Україна, Шотландія, Ірландія, Вірменія;
- Група 2: Ісландія, Росія, Ізраїль, Албанія;
- Група 3: Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Румунія, Чорногорія;
- Група 4: Швеція, Норвегія, Сербія, Словенія.
Ліга C
- Група 1: Туреччина, Люксембург, Литва, Фарерські острови;
- Група 2: Північна Ірландія, Греція, Косово, Кіпр/Естонія;
- Група 3: Словаччина, Білорусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова;
- Група 4: Болгарія, Північна Македонія, Грузія, Гібралтар.
Ліга D
- Група 1: Ліхтенштейн, Андорра, Казахстан/Молдова, Латвія;
- Група 2: Сан-Марино, Кіпр/Естонія; Мальта.
Матчі першого туру змагань пройдуть 2-4 червня 2022 року. Заключний, шостий тур, відбудеться 25-27 вересня 2022 року. Фінальна стадія турніру запланована на 14, 15 червня 2023-го (півфінали) та 18 червня 2023 року – фінал.