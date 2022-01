Була однією з найсильніших жінок світу: Лідія Гунько представить Україну у монобобі

Зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні стартують вже 4 лютого – саме тоді відбудеться офіційна церемонія відкриття змагань. Україну на Іграх представлять 45 спортсменів, котрі змагатимуться у 12 видах спорту.

Всього у Пекіні спортсмени розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах спорту. На Олімпіаді також дебютують відразу сім нових дисциплін, серед яких монобоб. У цьому виді спорту Україна буде представлена українкою Лідією Гунько.

Бобслеїстка завоювала олімпійську ліцензію на початку січня 2022 року. На етапі світової серії у Вінтерберзі вона посіла третє місце.

Змагання з монобобу є відносно новою дисципліною, то ж Факти ICTV знайомлять вас із цим видом спорту.

Монобоб – це індивідуальна версія бобслею, в якій беруть участь виключно жінки. Ця дисципліна отримала назву на честь грецького слова mónos, що означає одинокий. Монобоб покликаний збільшити представництво жінок у бобслеї.

Wonder what its like as a bobsleigh pilot on the fastest track in the world? P.O.V

Sneak peek of my experience driving a monobob sled (the new Olympic event @Beijing2022 for women).

Thanks @BCBSA @slidingcentre for making it happen. pic.twitter.com/eV04lHwJhX

— Kaillie Humphries OLY (@BobsledKaillie) February 7, 2019