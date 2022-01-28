Була однією з найсильніших жінок світу: Лідія Гунько представить Україну у монобобі

Зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні стартують вже 4 лютого – саме тоді відбудеться офіційна церемонія відкриття змагань. Україну на Іграх представлять 45 спортсменів, котрі змагатимуться у 12 видах спорту.

Всього у Пекіні спортсмени розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах спорту. На Олімпіаді також дебютують відразу сім нових дисциплін, серед яких монобоб. У цьому виді спорту Україна буде представлена українкою Лідією Гунько.

Бобслеїстка завоювала олімпійську ліцензію на початку січня 2022 року. На етапі світової серії у Вінтерберзі вона посіла третє місце.

Змагання з монобобу є відносно новою дисципліною, то ж Факти ICTV знайомлять вас із цим видом спорту.

Монобоб – це індивідуальна версія бобслею, в якій беруть участь виключно жінки. Ця дисципліна отримала назву на честь грецького слова mónos, що означає одинокий. Монобоб покликаний збільшити представництво жінок у бобслеї.

Wonder what its like as a bobsleigh pilot on the fastest track in the world? P.O.V Sneak peek of my experience driving a monobob sled (the new Olympic event @Beijing2022 for women).

Thanks @BCBSA @slidingcentre for making it happen. pic.twitter.com/eV04lHwJhX — Kaillie Humphries OLY (@BobsledKaillie) February 7, 2019

Специфікою монобобу є те, що спортсменка одночасно розганяє його швидкість та виступає пілотом саней. Боб-сани мають здатність розігнатися до 120 км/год. Розмір саней для монобобу складає 2,30 метри та важить близько 130 кг.

Змагання з монобобу були частиною програми зимових юнацьких ОІ у Ліллехаммері у 2016-му та у Лозанні у 2020 році.

Що відомо про Лідію Гунько?

Для українських шанувальників спорту Лідія Гунько більше відома як стронгвумен. Адже дівчина на початку своєї кар’єри займалася стронгменом, в якому стала чемпіонкою світу у становій тязі, а у 2017-му перемогла на змаганнях Арнольд-классік.

Бобслеєм почала займатися у 2018-му. Через два роки разом з Іриною Ліщинською виграла бронзу на етапі Кубка Європи – це перша медаль в історії українського бобслею.

У листопаді 2021 року вона в парі Ліщинською стала третьою в Альтенбергу на Кубку Європи, а вже в січні 2022-го Гунько виграла бронзу з монобобу на Світовій серії у Вінтерберзі.

— Я з гордістю представлятиму Україну на Олімпійських іграх. Для мене це честь. Я просто у захваті, – поділилася емоціями від здобутої ліцензії бобслеїстка.

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Головні претенденти на медалі у монобобі на Іграх

Головною претенденткою на п’єдестал у цій дисципліні є чинна чемпіонка світу та дворазова олімпійська чемпіонка з бобслею серед жінок американка Кейлі Гамфріс. Вона до 2020 року виступала за Канаду.

Ще однією претенденткою на медалі є триразова медалістка Ігор Елана Маєрс-Тейлор зі США, яка є лідерко. у загальному заліку Світової серії з монобобу сезону-2021/22. Шанси піднятися на п’єдестал мають канадки Сінтіа Аппіа та Крістін де Брюн, а також австралійка Бріана Вокер.

Коли стартують змагання з монобобу?

Змагання з монобобу серед жінок стартують 13 лютого о 9:30 за місцевим часом (різниця між Пекіном та Києвом складає шість годин, – Ред.) із перших двох заїздів. Наступного дня, 14 лютого о 9:30, відбудуться третій та вирішальний четвертий заїзди.

Приблизно об 11:45 за пекінським часом стануть відомі імена перших олімпійських чемпіонок з монобобу. Церемонія нагородження відбудеться у Національному санно-бобслейному центрі Яньцина.