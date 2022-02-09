У фігуристів з ОКР можуть відібрати золото через допінг, їм досі не вручили медалі

У збірної Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у фігурному катанні, яке вона виграла у командному турнірі на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Причиною може стати добре відомий росіянам допінг, через який вони й виступають без прапора та гімну своєї країни.

У середу, 9 лютого, авторитетне видання Inside the Games вийшло з матеріалом під заголовком Росія знову в центрі допінгових секретів, тому церемонію вручення нагород у Пекіні-2022 відкладено. У ньому йдеться, що через сумніви щодо позитивного допінг-тесту у російських фігуристів Міжнародний олімпійський комітет вирішив відкласти церемонію вручення медалей у командному турнірі.

Церемонія вручення нагород серед команд у фігурному катанні мала відбутися ще у понеділок, 7 лютого. Але за дві години до її початку її перенесли на вівторок, а потім взагалі на невизначений термін.

Офіційно у МОК та Міжнародному союзі ковзанярів (ISU) повідомили, що росіяни досі не отримали свої золоті медалі через юридичні питання. Директор із комунікацій МОК Марк Адамс запевнив, що церемонія вручення нагород має відбутися до кінця Олімпіади-2022. Але наразі ніхто не дає гарантів, що на ній будуть присутні представники ОКР.

Збіг чи все ж причина у допінгу, але у середу четверо російських фігуристів, які брали участь у командному турнірі, не вийшли на лід на тренування. Акцент на цьому зробила американська журналістка Крістін Бреннан.

Йдеться про Камілу Валієву, Марка Кондратюка, Анастасію Мішину та Олександра Галлямова. На тренування вийшла танцювальна пара Вікторія Сініцина – Микита Кацалапов.

Бреннан, зокрема, у Twitter з посиланням на власні джерела, натякнула на допінг у Кондратюка.

— Одне з моїх джерел цікавить, чому росіянин Марк Кондратюк не вийшов сьогодні на тренування. Завтра він має виступати із довільною програмою. Інші, за логікою, можуть пропустити тренування з огляду на те, що їхні змагання на Олімпіаді відбудуться пізніше, — написала вона.

What interests one of my sources is the question of why Russia’s Mark Kondratiuk wasn’t at practice today. He skates in the men’s long program tomorrow. The others could logically skip practice with their events coming later in the Games. — Christine Brennan (@cbrennansports) February 9, 2022

У команді ОКР з фігурного катання журналістам відсутність деяких фігуристів пояснили тим, що у них вихідний.

— Нічого не знаю, крім того, що обидві мої пари сьогодні не виходили на лід, бо вони мають вихідний. Це було заплановано. Решту треба дізнаватись з офіційних джерел, – сказала тренер команди ОКР з фігурного катання Тамара Москвіна.

Однак Москвіна говорила про пару своїх підопічних, а саме Мішину та Галямова. Інша наставниця з фігурного катання Етері Тутберідзе на тлі ситуації з допінг-тестами взагалі не з’явилася на тренуванні.

Через якийсь час тренер Кондратюка Світлана Соколовська заявила, що її підопічний також отримав вихідний.

Срібло у командному турнірі з фігурного катання здобула збірна США, а бронза у Японії. В разі дискваліфікації ОКР чемпіонами у цій дисципліні стануть американці, срібло дістанеться японцям, а бронза – Канаді.

Джерело: Inside the Games