Станом на шостий день зимової Олімпіади-2022 у Пекіні, 10 лютого, у медальному заліку Німеччина продовжує утримувати першу сходинку рейтингу.

У середу спортсмени розіграли ще сім комплектів нагород у семи видах спорту.

Розігрувалися медалі у гірськолижному спорті, фристайлі, санному спорті, фігурному катанні, лижному двоборстві, шорт-треці та сноубордингу.

Таблиця результатів на медальному заліку Олімпіади-2022 у Пекіні така:

Які країни потрапили до топ-5

Після шостого змагального дня лідерство у медальному заліку продовжує утримувати команда Німеччини. Представники цієї країни вибороли шість золотих нагород та три срібла. На друге місці – Норвегія. У неї п’ять золотих, три срібні та чотири бронзові медалі.

Трійку лідерів наразі замикає Австрія, яка ще вчора була шостою. Австрійці здобули чотири золоті медалі, п’ять срібних та чотири бронзові.

На четвертій позиції розташувалися США. Американці вибороли чотири золота, п’ять срібних медалей та одну бронзу. П’ятірку лідерів замикають Нідерланди. Олімпійці цієї країни здобули чотири золота, три срібла та одну бронзу.

Україна за підсумками шостого дня змагань нагород не здобула.

Ситуація у Пекіні під час Олімпіади

Вулиці Пекіна, попри Олімпіаду, залишаються спорожнілими. Журналісти та спортсмени працюють у закритому периметрі. Відвідувачі можуть побачити вулиці китайської столиці лише з вікна автомобіля.

Олімпіада в Пекіні розпочалася 4 лютого і триватиме до 20 лютого. На цих Іграх від України беруть участь 45 спортсменів у 12 дисциплінах – рекордна кількість видів спорту на зимовій Олімпіаді для нашої країни.

Загалом під час Олімпіади-2022 розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах спорту.

Цього року в Іграх вперше братимуть участь Саудівська Аравія та Гаїті.