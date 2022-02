Збірна Польщі відмовилася грати з Росією у відборі до ЧС-2022

Збірна Польщі з футболу не збирається грати проти Росії в стиковому матчі відбору до чемпіонату світу-2022. Про це повідомив президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша.

— Кінець словам, час діяти. Через загострення агресії РФ щодо України збірна Польщі не має наміру грати матч плей-оф проти Росії. Це єдине правильне рішення. Ведемо переговори з федераціями Швеції та Чехії, щоб донести спільну позицію до ФІФА, – написав Кулеша.

На сайті Польського футбольного союзу вже опубліковане спільне звернення Шведської футбольної федерації та Футбольної асоціації Чехії, які категорично засуджують агресію Росії щодо України.

Нападник Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовскі відреагував на заяву Кулеші, заявивши, що не може уявити, як грати з Росією у такій ситуації.

— Це вірне рішення! Я не можу уявити гру зі збірною Росії у такій ситуації. Російські футболісти та вболівальники не несуть за це відповідальності, але ми не можемо вдавати, що нічого не відбувається, — написав Левандовський.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF

— Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022