Сборная Польши отказалась играть с Россией в отборе в ЧМ-2022

Сборная Польши по футболу не собирается играть против России в стыковом матче отбора к чемпионату мира-2022. Об этом сообщил президент польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

— В конце концов, пора действовать. Из-за обострения агрессии РФ против Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственное правильное решение. Ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию в ФИФА, – написал Кулеша.

На сайте Польского футбольного союза уже опубликовано совместное обращение Шведской футбольной федерации и Футбольной ассоциации Чехии, которые категорически осуждают агрессию России по отношению к Украине.

— Наблюдаемая военная эскалация связана с серьезными последствиями и значительным снижением уровня безопасности наших представительств и официальных делегаций. Поэтому мы ожидаем немедленного ответа от ФИФА и УЕФА и презентации альтернативных решений для предстоящих матчей.

Нападающий Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски отреагировал на заявление Кулеши, заявив, что не может представить, как играть с Россией в такой ситуации.

— Это верное решение! Я не могу вообразить игру со сборной России в такой ситуации. Российские футболисты и болельщики не несут за это ответственности, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит, — написал Левандовский.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF — Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных федераций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов-2022 из российского Санкт-Петербурга в Париж из-за военного вторжения России в Украину.

Источник: PZPN