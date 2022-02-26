Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт

Сборная Польши отказалась играть с Россией в отборе в ЧМ-2022

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Збірна Польщі з футболу

Сборная Польши по футболу не собирается играть против России в стыковом матче отбора к чемпионату мира-2022. Об этом сообщил президент польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

— В конце концов, пора действовать. Из-за обострения агрессии РФ против Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственное правильное решение. Ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию в ФИФА, – написал Кулеша.

На сайте Польского футбольного союза уже опубликовано совместное обращение Шведской футбольной федерации и Футбольной ассоциации Чехии, которые категорически осуждают агрессию России по отношению к Украине.

— Наблюдаемая военная эскалация связана с серьезными последствиями и значительным снижением уровня безопасности наших представительств и официальных делегаций.

Поэтому мы ожидаем немедленного ответа от ФИФА и УЕФА и презентации альтернативных решений для предстоящих матчей.

Нападающий Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски отреагировал на заявление Кулеши, заявив, что не может представить, как играть с Россией в такой ситуации.

— Это верное решение! Я не могу вообразить игру со сборной России в такой ситуации. Российские футболисты и болельщики не несут за это ответственности, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит, — написал Левандовский.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных федераций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов-2022 из российского Санкт-Петербурга в Париж из-за военного вторжения России в Украину.

Источник: PZPN

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка