Сборная Польши отказалась играть с Россией в отборе в ЧМ-2022

Сборная Польши по футболу не собирается играть против России в стыковом матче отбора к чемпионату мира-2022. Об этом сообщил президент польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

На сайте Польского футбольного союза уже опубликовано совместное обращение Шведской футбольной федерации и Футбольной ассоциации Чехии, которые категорически осуждают агрессию России по отношению к Украине.

Нападающий Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски отреагировал на заявление Кулеши, заявив, что не может представить, как играть с Россией в такой ситуации.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF

— Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022