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Факти / Спорт

Україна виборола ще дві медалі на Паралімпіаді-2022 і замикає топ-3 медального заліку

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Паралімпійська збірна України

Національна паралімпійська збірна команда України додала у свою медальну скарбничку ще дві нагороди зимових Паралімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Сьогодні, 9 березня, срібну медаль у лижних перегонах (спринті) вибороли Оксана Шишкова з Харківщини з гайдом Андрієм Марченком, а також бронзу здобув Григорій Вовчинський із Вінничини.

Оксана Шишкова виступає серед спортсменок з порушенням зору. На цій Паралімпіаді вона виборола вже другу свою срібну медаль, а загалом четверту.

А ось Григорій Вовчинський (клас стоячи) зібрав повний комплект медалей у Пекіні-2022.

Усього в активі команди України вже 19 нагород за п’ять змагальних днів: шість золотих, вісім срібних та п’ять бронзових.

У медальному заліку українці йдуть на третьому місці, поступаючись паралімпійцям із Китаю та Канади.

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Фото: Getty Images

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