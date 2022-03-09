Національна паралімпійська збірна команда України додала у свою медальну скарбничку ще дві нагороди зимових Паралімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Сьогодні, 9 березня, срібну медаль у лижних перегонах (спринті) вибороли Оксана Шишкова з Харківщини з гайдом Андрієм Марченком, а також бронзу здобув Григорій Вовчинський із Вінничини.

Оксана Шишкова виступає серед спортсменок з порушенням зору. На цій Паралімпіаді вона виборола вже другу свою срібну медаль, а загалом четверту.

А ось Григорій Вовчинський (клас стоячи) зібрав повний комплект медалей у Пекіні-2022.

Усього в активі команди України вже 19 нагород за п’ять змагальних днів: шість золотих, вісім срібних та п’ять бронзових.

У медальному заліку українці йдуть на третьому місці, поступаючись паралімпійцям із Китаю та Канади.