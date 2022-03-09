Национальная паралимпийская сборная команда Украины добавила в свою медальную копилку еще две награды зимних Паралимпийских игр-2022 в Пекине.

Сегодня, 9 марта, серебряную медаль в лыжной гонке (спринте) завоевали Оксана Шишкова из Харьковщины с гайдом Андреем Марченко, а также бронзу завоевал Григорий Вовчинский из Винничины.

Оксана Шишкова выступает среди спортсменок с нарушением зрения. На этой Паралимпиаде она завоевала уже вторую свою серебряную медаль, а также четвертую в целом.

А вот Григорий Волчинский (класс стоя) уже собрал полный комплект медалей в Пекине-2022.

Всего в активе команды Украины уже 19 наград за пять соревновательных дней: шесть золотых, восемь серебряных и пять бронзовых.

В медальном зачете украинцы идут на третье место, уступая паралимпийцам из Китая и Канады.