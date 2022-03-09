ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Спорт

Украина завоевала еще две медали на Паралимпиаде-2022 и замыкает топ-3 медального зачета

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Паралімпійська збірна України

Национальная паралимпийская сборная команда Украины добавила в свою медальную копилку еще две награды зимних Паралимпийских игр-2022 в Пекине.

Сегодня, 9 марта, серебряную медаль в лыжной гонке (спринте) завоевали Оксана Шишкова из Харьковщины с гайдом Андреем Марченко, а также бронзу завоевал Григорий Вовчинский из Винничины.

Оксана Шишкова выступает среди спортсменок с нарушением зрения. На этой Паралимпиаде она завоевала уже вторую свою серебряную медаль, а также четвертую в целом.

А вот Григорий Волчинский (класс стоя) уже собрал полный комплект медалей в Пекине-2022.

Всего в активе команды Украины уже 19 наград за пять соревновательных дней: шесть золотых, восемь серебряных и пять бронзовых.

В медальном зачете украинцы идут на третье место, уступая паралимпийцам из Китая и Канады.

Читайте
Дважды собрали полный подиум: украинцы завоевали еще 9 медалей Паралимпиады-2022

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка