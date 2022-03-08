Двічі зібрали повний подіум: українці здобули ще 9 медалей Паралімпіади-2022

8 березня збірна України виборола дев’ять медалей Паралімпіади-2022 в Пекіні, двічі зібравши повний подіум.
Таким чином українці здобули рівно половину з шести комплектів нагород, які розігрувалися у вівторок.
У чоловічих змаганнях для спортсменів із порушеннями зору українцям дісталися місця з першого до п’ятого включно:
- перше місце – Віталій Лук’яненко,
- друге місце – Анатолій Ковалевський,
- третє місце – Дмитро Суярко,
- четверте місце – Ярослав Решетинський,
- п’яте місце – Олександр Казік.
At 43-years-old, Vitaliy Lukyanenko is the most successful male biathlete of all-time! ⛷️#Beijing2022 #WinterParalympics #ParaNordic @ukrparalympic pic.twitter.com/tYFcQeZLMX
— Paralympic Games (@Paralympics) March 8, 2022
Повний комплект медалей Україна здобула й у жіночих змаганнях серед спортсменок з ураженнями опорно-рухового апарату (клас стоячи):
- перше місце – Ірина Буй,
- друге місце – Олександра Кононова,
- третє місце – Людмила Ляшенко.
П’ятою фінішувала Юлія Батенкова-Бауман.
Ще три нагороди українці вибороли в різних класах:
- Оксана Шишкова – срібло на середній дистанції,
- Григорій Вовчинський – срібло на середній дистанції,
- Тарас Радь – бронза в класі сидячи.
Отже, змагальний день 8 березня, коли українці вибороли два золота, чотири срібла та три бронзи, поки що є найбільш “урожайним” за кількістю медалей нашої збірної на Паралімпіаді-2022.
Нагадаємо, що в перший день змагань українці здобули сім нагород, зібрали повний подіум та очолили таблицю медального заліку.
Станом на 8 березня збірна України у своїй скарбничці має 17 медалей – шість золотих, сім срібних, чотири бронзові – та зупинилася на другій сходинці медального заліку.
Перше місце поки утримує збірна Китаю, в якої на дві золоті нагороди більше.
Джерело: Суспільне спорт
Фото: Paralympic Games