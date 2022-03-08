Двічі зібрали повний подіум: українці здобули ще 9 медалей Паралімпіади-2022

8 березня збірна України виборола дев’ять медалей Паралімпіади-2022 в Пекіні, двічі зібравши повний подіум.

Таким чином українці здобули рівно половину з шести комплектів нагород, які розігрувалися у вівторок.

У чоловічих змаганнях для спортсменів із порушеннями зору українцям дісталися місця з першого до п’ятого включно:

перше місце – Віталій Лук’яненко,

друге місце – Анатолій Ковалевський,

третє місце – Дмитро Суярко,

четверте місце – Ярослав Решетинський,

п’яте місце – Олександр Казік.

Повний комплект медалей Україна здобула й у жіночих змаганнях серед спортсменок з ураженнями опорно-рухового апарату (клас стоячи):

перше місце – Ірина Буй,

друге місце – Олександра Кононова,

третє місце – Людмила Ляшенко.

П’ятою фінішувала Юлія Батенкова-Бауман.

Ще три нагороди українці вибороли в різних класах:

Оксана Шишкова – срібло на середній дистанції,

Григорій Вовчинський – срібло на середній дистанції,

Тарас Радь – бронза в класі сидячи.

Отже, змагальний день 8 березня, коли українці вибороли два золота, чотири срібла та три бронзи, поки що є найбільш “урожайним” за кількістю медалей нашої збірної на Паралімпіаді-2022.

Нагадаємо, що в перший день змагань українці здобули сім нагород, зібрали повний подіум та очолили таблицю медального заліку.

Станом на 8 березня збірна України у своїй скарбничці має 17 медалей – шість золотих, сім срібних, чотири бронзові – та зупинилася на другій сходинці медального заліку.

Перше місце поки утримує збірна Китаю, в якої на дві золоті нагороди більше.

Джерело: Суспільне спорт

Фото: Paralympic Games