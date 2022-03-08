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Факти / Спорт

Двічі зібрали повний подіум: українці здобули ще 9 медалей Паралімпіади-2022

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Паралімпіада-2022 змагальний день 8 березня

8 березня збірна України виборола дев’ять медалей Паралімпіади-2022 в Пекіні, двічі зібравши повний подіум.

Таким чином українці здобули рівно половину з шести комплектів нагород, які розігрувалися у вівторок.

У чоловічих змаганнях для спортсменів із порушеннями зору українцям дісталися місця з першого до п’ятого включно:

  • перше місце – Віталій Лук’яненко,
  • друге місце – Анатолій Ковалевський,
  • третє місце – Дмитро Суярко,
  • четверте місце – Ярослав Решетинський,
  • п’яте місце – Олександр Казік.

Повний комплект медалей Україна здобула й у жіночих змаганнях серед спортсменок з ураженнями опорно-рухового апарату (клас стоячи):

  • перше місце – Ірина Буй,
  • друге місце – Олександра Кононова,
  • третє місце – Людмила Ляшенко.

П’ятою фінішувала Юлія Батенкова-Бауман.

Ще три нагороди українці вибороли в різних класах:

  • Оксана Шишкова – срібло на середній дистанції,
  • Григорій Вовчинський – срібло на середній дистанції,
  • Тарас Радь – бронза в класі сидячи.

Отже, змагальний день 8 березня, коли українці вибороли два золота, чотири срібла та три бронзи, поки що є найбільш “урожайним” за кількістю медалей нашої збірної на Паралімпіаді-2022.

Нагадаємо, що в перший день змагань українці здобули сім нагород, зібрали повний подіум та очолили таблицю медального заліку.

Станом на 8 березня збірна України у своїй скарбничці має 17 медалей – шість золотих, сім срібних, чотири бронзові – та зупинилася на другій сходинці медального заліку.

Паралімпіада 2022_8 березня

Перше місце поки утримує збірна Китаю, в якої на дві золоті нагороди більше.

Джерело: Суспільне спорт

Фото: Paralympic Games

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