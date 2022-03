Двічі зібрали повний подіум: українці здобули ще 9 медалей Паралімпіади-2022

8 березня збірна України виборола дев’ять медалей Паралімпіади-2022 в Пекіні, двічі зібравши повний подіум.

Таким чином українці здобули рівно половину з шести комплектів нагород, які розігрувалися у вівторок.

У чоловічих змаганнях для спортсменів із порушеннями зору українцям дісталися місця з першого до п’ятого включно:

At 43-years-old, Vitaliy Lukyanenko is the most successful male biathlete of all-time! ⛷️#Beijing2022 #WinterParalympics #ParaNordic @ukrparalympic pic.twitter.com/tYFcQeZLMX

— Paralympic Games (@Paralympics) March 8, 2022