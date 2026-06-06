У низці регіонів України оголошено штормове попередження на 7 червня, крім східних областей.

Штормове попередження в Україні на 7 червня

Вдень 7 червня в окремих районах України очікуються град та шквали 15-20 м/с, повідомляє Український гідрометеорологічний центр. У Вінницькій, Житомирській та Київській областях буде значний дощ.

Оголошено штормове попередження – перший рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

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Штормове попередження в Києві та області на 7 червня

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві на області на 7 червня. Очікується значний дощ, гроза, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Оголошено штормове попередження в Києві та області – перший рівень небезпечності, жовтий.

У Києві температура вдень від 21°C до 23°C, а вночі від 16°C до 18°C. У Київській області стовпчики термометрів сягатимуть від 20°C до 25°C вдень, а вночі від 13°C до 18°C.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Негода в Києві та області 6 червня

В Укргідрометцентрі оголосили про штормове попередження у Києві та області 6 червня. У найближчу годину з утриманням до кінця доби очікуються грози.

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

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