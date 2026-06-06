Українські захисники за допомогою безпілотників уразили пункт тимчасової дислокації, логістичні об’єкти, газове сховище та транспорт російських військ.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗСУ, опублікувавши відповідний відеозапис.

Ураження пунктів дислокації, логістики та газового сховища РФ

За інформацією СБС ЗСУ, уражено пункт тимчасової дислокації 90 окремого інженерно-саперного полку 51 армії РФ у районі населеного пункту Піонерське Донецької області.

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Цей російський підрозділ залучали до мінування та облаштування так званої лінії Суровікіна на Херсонському та Запорізькому напрямках. Він виконував інженерно-саперні завдання на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також здійснював підготовку фахівців інженерно-технічної справи.

Лінія Суровікіна (має ще одну назву лінія Фаберже) є масштабною мережею багатоешелонованих фортифікацій. Російська армія звела ці укріплення на окупованих територіях протягом 2022–2023 років, щоб зупинити просування ЗСУ та виснажити українську бронетехніку.

Оператори 20 бригади К-2 уразили стоянку вантажних автомобілів російських військ у Донецькій області, повідомили у Силах безпілотних систем ЗСУ.

Крім цього, у Донецькій області оператори 13 загону 414 бригади СБС Птахи Мадяра уразили логістичні об’єкти РФ, а оператори 20 бригади К-2 завдали ударів по газовому сховищу, яке використовувалося для забезпечення потреб російської армії.

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Як заявили у Силах безпілотних систем ЗСУ, ураження пунктів тимчасової дислокації, логістичних об’єктів, транспорту та ресурсної інфраструктури знижує спроможність Росії до маневру, забезпечення підрозділів і підтримання інтенсивності бойових дій.

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