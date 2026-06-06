Уранці 6 червня на Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електропостачання після 15-годинного знеструмлення, під час якого станція змушена була працювати на аварійних дизель-генераторах.

Про це повідомили у МАГАТЕ

Відновлення електропостачання на ЗАЕС: що відомо

За даними МАГАТЕ, це вже 18-й випадок втрати зовнішнього електропостачання на Запорізькій АЕС від початку повномасштабної війни.

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Інцидент тривав близько 15 годин і став одним із найдовших за час окупації станції.

Під час відключення ЗАЕС була повністю переведена на роботу аварійних дизель-генераторів, які забезпечували живлення систем охолодження шести зупинених реакторів.

У МАГАТЕ наголошують, що ситуація вкотре демонструє вразливість енергетичної інфраструктури станції та ризики, пов’язані з її безпекою.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі підкреслив необхідність термінового проведення ремонтів ключових ліній електропередач під захистом домовленостей про припинення вогню поблизу ЗАЕС.

Окремо зазначається, що інцидент підкреслив важливість відновлення основної лінії електропередачі напругою 750 кВ, яка є критично необхідною для стабільного живлення станції.

Водночас єдина резервна лінія 330 кВ Феросплавна була відключена після повідомлень про пошкодження двох електропідстанцій на іншому березі Дніпра, що й призвело до чергової втрати зовнішнього живлення.

У МАГАТЕ підкреслюють, що повторювані відключення свідчать про крайню крихкість енергосистеми об’єкта та необхідність термінового відновлення стабільного електропостачання.

17-й блекаут із початку повномасштабного вторгення РФ на територію України на ЗАЕС стався у ніч проти 3 червня.

Тоді відбулося відключення лінії електропередачі Феросплавна-1, у зв’язку з чим Запорізька АЕС повністю втратила зовнішнє електроживлення.

Причиною знеструмлення стала дронова атака підстанції Нікопольська на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра.

Вранці 4 червня під російською атакою опинилася Запорізька ТЕС, від якої залежить безпека ЗАЕС.

Після цього біля Запорізької АЕС почало діяти локальне припинення вогню, погоджене за посередництва МАГАТЕ.

Таке перемир’я було зумовлене початком відновлювальних робіт на високовольтній лінії електропередачі Дніпровська напругою 750 кВ, що постраждала внаслідок воєнних дій.

Нагадаємо, наприкінці травня у МАГАТЕ повідомили про пошкодження зовнішньої частини будівлі турбінного залу ЗАЕС, унаслідок імовірного влучання безпілотника.

Тоді генеральний директор агентства Рафаель Гроссі наголошував, що подібні атаки створюють загрозу основним принципам ядерної безпеки, та закликав до припинення ударів по ядерних об’єктах.

Фото: МАГАТЕ

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