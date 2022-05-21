Кому він потрібен у Європі? Ребров пояснив мовчання Тимощука щодо війни в Україні

Травень, 21 в 20:22

Головний тренер футбольного клубу Аль-Айн із ОАЕ Сергій Ребров припустив, що Анатолій Тимощук, який після повномасштабного російського вторгнення в Україну продовжив працювати у пітерському Зеніті та не висловився щодо агресії РФ просто розуміє, що “працювати окрім як Росії, йому ніде”.

На думку Реброва, Тимощук мовчить, оскільки в разі, якщо він висловиться про війну та підтримає Україну, то змушений буде покинути Росію.

В інтерв’ю YouTube-каналу Пряма червона Ребров зазначив, що “Тимощук звик жити у розкоші”.

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— Ось ви говорите про Тимощука, він зараз тренер. Він розуміє, кому він потрібен у Європі? Реально десь прилаштуватися працювати? Зараз він працює, він забезпечує свою сім’ю, мабуть, дуже вибагливу дружину, це, мабуть, непросто. А якщо він висловиться на підтримку України – то, все. Зрозуміло, що в Україні він зараз ніякої роботи не знайде. Він має шукати або у Баварії, якщо йому там щось пропонують. Тому, це їхнє життя, їхній вибір. Кожен з нас стоїть перед вибором. У нас війна в нашій країні, у нас немає вибору.

Ребров розповів, що з Тимощуком не зв’язувався. Український фахівець додав, що розуміє позицію Тимощука, аде самому Реброву вона “неприємна, але це його життя. Він обирає свою позицію і як він житиме далі”.

У березні УАФ за ігнорування війни позбавила Анатолія Тимощука його тренерської ліцензії, всіх державних нагород, почесних звань та українських титулів. Також Тимощуку заборонили довічно займатися футбольною діяльністю на території України.