Вибухи в Харкові: після влучання Бандеролі в будинок загинула людина, діти серед постраждалих
Одна людина загинула, ще дев’ятеро постраждали після ранкових вибухів у Харкові сьогодні, 26 липня.
Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Вибухи в Харкові сьогодні, 26 липня: що відомо
Нові вибухи в Харкові сьогодні, 26 липня, прогриміли близько дев’ятої ранку.
Як невдовзі стало відомо, у приватний будинок у Слобідському районі влучив баражувальний боєприпас Бандероль.
Сам будинок зруйновано, ще понад десять докола пошкоджено.
На місці обстрілу працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та бригади екстреної медичної допомоги.
Наразі відомо, що після ранкових вибухів у Харкові 26 липня загинула одна людина.
Кількість постраждалих постійно збільшується. Наразі допомога медиків знадобилася вже дев’ятьом особам.
Серед них — двоє дітей, зокрема 10-річний хлопчик.
Нагадаємо, що за три години до цього армія РФ також атакувала Харків.
Тоді ворожий дрон поцілив в автомобіль у Шевченківському районі.
Постраждав 43-річний чоловік.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Олег Синєгубов, Ігор Терехов
Фото: Олег Синєгубов