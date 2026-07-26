Одна людина загинула, ще дев’ятеро постраждали після ранкових вибухів у Харкові сьогодні, 26 липня.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові сьогодні, 26 липня: що відомо

Нові вибухи в Харкові сьогодні, 26 липня, прогриміли близько дев’ятої ранку.

Зараз дивляться

Як невдовзі стало відомо, у приватний будинок у Слобідському районі влучив баражувальний боєприпас Бандероль.

Сам будинок зруйновано, ще понад десять докола пошкоджено.

На місці обстрілу працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та бригади екстреної медичної допомоги.

Наразі відомо, що після ранкових вибухів у Харкові 26 липня загинула одна людина.

Кількість постраждалих постійно збільшується. Наразі допомога медиків знадобилася вже дев’ятьом особам.

Серед них — двоє дітей, зокрема 10-річний хлопчик.

Нагадаємо, що за три години до цього армія РФ також атакувала Харків.

Тоді ворожий дрон поцілив в автомобіль у Шевченківському районі.

Постраждав 43-річний чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Олег Синєгубов, Ігор Терехов

Фото: Олег Синєгубов

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.