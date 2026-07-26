Сьогодні зранку, 26 липня, пролунали вибухи у Запоріжжі.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі сьогодні, 26 липня: що відомо

О 10:03 через загрозу ударних безпілотників у Запоріжжі пролунала повітряна тривога.

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Згодом Іван Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя дві людини дістали поранення: 38-річний та 25-річний чоловіки. Їм надається уся необхідна медична допомога.

Стан одного постраждалого медики оцінюють як важкий.

Вибухи у Запоріжжі: що сталося сьогодні 26 липня 2026 Фото 1

Поранений у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Пізно ввечері 24 липня російські ударні дрони атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки загорілися двоповерховий торговельний об’єкт, крамниці та павільйони. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки. Поранення дістав 63-річний чоловік.

20 липня росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю. Тоді одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення.

Пізно ввечері 12 липня ворожі дрони атакували Запоріжжя. Рятувальники з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали два тіла. Ще 15 людей дістали поранення, серед них — підліток.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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