Сьогодні зранку, 26 липня, пролунали вибухи у Запоріжжі.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі сьогодні, 26 липня: що відомо

О 10:03 через загрозу ударних безпілотників у Запоріжжі пролунала повітряна тривога.

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Згодом Іван Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя дві людини дістали поранення: 38-річний та 25-річний чоловіки. Їм надається уся необхідна медична допомога.

Стан одного постраждалого медики оцінюють як важкий.

Пізно ввечері 24 липня російські ударні дрони атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки загорілися двоповерховий торговельний об’єкт, крамниці та павільйони. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки. Поранення дістав 63-річний чоловік.

20 липня росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю. Тоді одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення.

Пізно ввечері 12 липня ворожі дрони атакували Запоріжжя. Рятувальники з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали два тіла. Ще 15 людей дістали поранення, серед них — підліток.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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