Реал Мадрид – переможець Ліги чемпіонів сезону-2021/22

Травень, 29 в 0:35

Реал Мадрид став переможцем Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Іспанський клуб обіграв англійський Ліверпуль у фіналі з рахунком 1:0. Зустріч відбулася у передмісті Парижа у Сен-Дені на стадіоні Стад-де-Франс.

Єдиний гол у матчі забив бразильський вінгер галактикос Вінісіус Жуніор на 59 хвилині після пасу від Федеріко Вальверде.

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М’яч бразильця був єдиним ударом Реала у ворота мерсисайдців за весь матч. Зважаючи на всі удари, у Ліверпуля перевага за цим показником — 23:3.

Зустріч обслуговувала французька бригада арбітрів, яку очолював француз Клеман Тюрпен. Допомагали йому асистенти Ніколя Дано та Сиріль Гренгор. Резервний рефері – Бенуа Бастьєн. За VAR відповідав Жером Брізар.

Для мадридського клубу ця перемога стала 14-ю в історії Ліги чемпіонів, що є оновленим рекордом цього турніру.

Ліверпуль – Реал Мадрид – 0:1

Ліверпуль: Аліссон, Робертсон, Конате, Ван Дейк, Александр-Арнольд, Тьяго (Фірміно, 77), Фабінью, Хендерсон (Кейта, 77), Діас (Діогу Жота, 65), Мане, Салах.

Аліссон, Робертсон, Конате, Ван Дейк, Александр-Арнольд, Тьяго (Фірміно, 77), Фабінью, Хендерсон (Кейта, 77), Діас (Діогу Жота, 65), Мане, Салах. Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді, Модрич (Сабальос, 90), Каземіро, Кроос, Вальверде (Камавінга, 86), Бензема, Вінісіус (Родріго, 90+3).

Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді, Модрич (Сабальос, 90), Каземіро, Кроос, Вальверде (Камавінга, 86), Бензема, Вінісіус (Родріго, 90+3). Гол: Вінісіус, 59