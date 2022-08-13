Вперше за 17 років без Мессі: France Football назвав 30 претендентів на Золотий м’яч

Серпень, 12 в 23:24

Французький журнал France Football назвав 30 футболістів, котрі претендують на нагороду Золотий м’яч за підсумками сезону.

Вперше з 2005 року до фінального списку із 30 номінантів не потрапив аргентинський форвард Ліонель Мессі, якому вручили нагороду минулого року.

Немає у списку й партнера аргентинця по французькому ПСЖ Неймара, а ось одвічний візаві Мессі на футбольному полі Криштіану Роналду потрапив до топ-30.

Зараз дивляться

Список претендентів на Золотий м’яч виглядає так:

Воротарі:

Тібо Куртуа (Реал, збірна Бельгії), Мік Меньян (Мілан, збірна Франції).

Захисники:

Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль, збірна Англії), Жоау Канселу (Манчестер Сіті, збірна Португалії), Антоніо Рюдігер (Челсі/Реал, збірна Німеччини), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль, збірна Нідерландів).

Півзахисники:

Йозуа Кімміх (Баварія, збірна Німеччини), Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг, збірна Франції), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, збірна Португалії), Каземіро (Реал, збірна Бразилії), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті, збірна Бельгії), Фабіньо (Ліверпуль, збірна Бразилії), Філіп Фоден (Манчестер Сіті, збірна Англії), Ріяд Марез (Манчестер Сіті, збірна Алжира), Лука Модрич (Реал, збірна Хорватії).

Форварди:

Рафаел Леау (Мілан, збірна Португалії), Мохаммед Салах (Ліверпуль, збірна Єгипту), Луїс Діас (Ліверпуль, збірна Колумбії), Вінісіус Жуніор (Реал, збірна Бразилії), Роберт Левандовскі (Баварія/Барселона, збірна Польщі), Карім Бензема (Реал, збірна Франції), Криштіану Роналду (Манчестер Юнайтед, збірна Португалії), Ерлінг Голанд (Боруссія Д/Манчестер Сіті, збірна Норвегії), Себастьєн Аллер (Боруссія Д, збірна Кот-д’Івуара), Гаррі Кейн (Тоттенгем, збірна Англії), Садіо Мане (Ліверпуль/Баварія, збірна Сенегалу), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, збірна Франції), Дарвін Нуньєс (Бенфіка/Ліверпуль, збірна Уругваю), Сон Хин Мін (Тоттенгем, збірна Південної Кореї), Душан Влахович (Фіорентина/Ювентус, збірна Сербії).

Таким чином, у списку найбільше представників Ліверпуля, Манчестер Сіті та мадридського Реалу.

Ім’я володаря Золотого м’яча-2022 оголосять 17 жовтня в Парижі. Фаворитом вважають французького форварда Реала Каріма Бензема, який виграв чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів, ставши найкращим бомбардиром обох турнірів.