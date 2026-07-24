Росія завдала удару завдала удару по пасажирському поїзду на Дніпропетровщині.

Атака потягу на Дніпропетровщині: що відомо

Як повідомила Укрзалізниця, на Дніпропетровщині ворог завдав удару по пасажирському поїзду.

Зазначається, що моніторингова група вчасно попередила поїзну бригаду про потенційну загрозу, тож залізничники й пасажири встигли евакуюватися з вагонів.

Зараз дивляться

Відомо, що дрон влучив в локомотив

– Наразі наші колеги працюють над тим, аби пасажири подовжили свою подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися своїх станцій з мінімальною затримкою, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Росія постійно б’є по залізничній інфраструктурі України. Так, 7 червня російські війська атакували електровоз у Запоріжжі.

Ворог поцілив безпілотником по рухомому складу Укрзалізниці. На місці удару спалахнула пожежа.

А 30 травня російська армія атакувала залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 612-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Укрзалізниця

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.