РФ завдала удару по пасажирському потягу на Дніпропетровщині: що відомо
- На Дніпропетровщині російський дрон атакував пасажирський поїзд.
- Моніторингова група вчасно попередила поїзну бригаду про загрозу.
- Укрзалізниця працює над безпечним маршрутом, щоб пасажири дісталися своїх станцій із мінімальною затримкою.
Росія завдала удару завдала удару по пасажирському поїзду на Дніпропетровщині.
Атака потягу на Дніпропетровщині: що відомо
Як повідомила Укрзалізниця, на Дніпропетровщині ворог завдав удару по пасажирському поїзду.
Зазначається, що моніторингова група вчасно попередила поїзну бригаду про потенційну загрозу, тож залізничники й пасажири встигли евакуюватися з вагонів.
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– Наразі наші колеги працюють над тим, аби пасажири подовжили свою подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися своїх станцій з мінімальною затримкою, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Росія постійно б’є по залізничній інфраструктурі України. Так, 7 червня російські війська атакували електровоз у Запоріжжі.
Ворог поцілив безпілотником по рухомому складу Укрзалізниці. На місці удару спалахнула пожежа.
А 30 травня російська армія атакувала залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі.
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Фото: Укрзалізниця