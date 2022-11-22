Тегеран цензурував матч Англія-Іран – гравцям збірної можуть загрожувати репресії

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Державне телебачення Ірану запровадило цензуру під час матчу Англія – Іран (6:2) на чемпіонаті світу у Катарі, що відбувся 21 листопада.

Іранські телевізійники перервали кадри прямого ефіру матчу, коли в об’єктив потрапив третій гравець збірної, який не співав гімн. Після цього вони перемкнули картинку на загальний план стадіону Халіфа.

На екрані був кадр стадіону, але продовжувала звучати мелодія іранського гімну.

Зараз дивляться

Телеканал Irib TV3, яким керує державний іранський мовник, вимкнув трансляцію матчу, коли зі стадіону було чути вигуки проти режиму Ірану. Пізніше транслятори прибирали звук щоразу, як на трибунах лунало іранське слово “безчесні”.

Жорстко цензуровані іранські ЗМІ вкрай мало згадували про те, що команда не співала національний гімн перед матчем. Також після матчу в Ірані обмежили доступ до інтернету.

Що сталося під час матчу Англія – Іран?

Збірна Ірану на знак протесту проти дій іранського режиму відмовилися виконувати гімн перед матчем. Гравці мовчки стояли, коли лунала мелодія.

Паралельно було чути гучне освистування гімну, що лунало з трибун.

#BREAKING: Iran national team players choose not to sing national anthem at World Cup match; some of the Iranian crowed booing their own national anthem pic.twitter.com/RYPvgHMNUi — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 21, 2022

В Ірані критикували раніше гравців через недостатню підтримку протестувальників.

Водночас, позиція деяких гравців щодо протестів та підтримки демонстрантів спричинила затримку з оголошенням заявки на ЧС. ЗМІ повідомляли, що влада Ірану вимагала від тренерського штабу Карлоса Кейруша виключити зі складу гравців, що публічно виступили проти чинного режиму.

Протести в Ірані спалахнули після вбивства іранською поліцією моралі молодої дівчини Махси Аміні. За даними правозахисних організацій, під час протестів у країні відтоді загинули понад 300 протестувальників.

В Ірані вже погрожують футболістам

Британська газета The Guardian пише, що гравці збірної Ірану можуть зіткнутися з репресіями, якщо не співатимуть національний гімн у групових іграх ЧС-2022, що залишилися.

Після матчу голова міськради Тегерана Мехрі Чамран заявив, що Іран “ніколи не дозволить нікому ображати наш гімн і прапор”.