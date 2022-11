Тегеран цензурував матч Англія-Іран – гравцям збірної можуть загрожувати репресії

Державне телебачення Ірану запровадило цензуру під час матчу Англія – Іран (6:2) на чемпіонаті світу у Катарі, що відбувся 21 листопада.

Іранські телевізійники перервали кадри прямого ефіру матчу, коли в об’єктив потрапив третій гравець збірної, який не співав гімн. Після цього вони перемкнули картинку на загальний план стадіону Халіфа.

На екрані був кадр стадіону, але продовжувала звучати мелодія іранського гімну.

Телеканал Irib TV3, яким керує державний іранський мовник, вимкнув трансляцію матчу, коли зі стадіону було чути вигуки проти режиму Ірану. Пізніше транслятори прибирали звук щоразу, як на трибунах лунало іранське слово “безчесні”.

Жорстко цензуровані іранські ЗМІ вкрай мало згадували про те, що команда не співала національний гімн перед матчем. Також після матчу в Ірані обмежили доступ до інтернету.

Збірна Ірану на знак протесту проти дій іранського режиму відмовилися виконувати гімн перед матчем. Гравці мовчки стояли, коли лунала мелодія.

Паралельно було чути гучне освистування гімну, що лунало з трибун.

