Тегеран цензурировал матч Англия-Иран – игрокам сборной могут грозить репрессии

Ноябрь, 22 в 19:10

Государственное телевидение Ирана ввело цензуру во время матча Англия – Иран (6:2) на состоявшемся 21 ноября чемпионате мира в Катаре.

Иранские телевизионщики прервали кадры прямого эфира матча, когда в объектив попал третий игрок не пел гимн. После этого они переключили картинку на общий план стадиона Халифа.

На экране находился кадр стадиона, но продолжала звучать мелодия иранского гимна.

Сейчас смотрят

Телеканал Irib TV3, управляемый государственным иранским вещателем, выключил трансляцию матча, когда со стадиона были слышны возгласы против режима Ирана. Позже трансляторы убирали звук каждый раз, когда на трибунах звучало иранское слово “бесчестные”.

Жестко цензированные иранские СМИ крайне мало упоминали о том, что команда не пела национальный гимн перед матчем. Также после матча в Иране ограничили доступ в интернет.

Что произошло во время матча Англия – Иран?

Сборная Ирана в знак протеста против действий иранского режима отказалась исполнять гимн перед матчем. Игроки молча стояли, когда звучала мелодия.

Параллельно было слышно громкое освистывание гимна, раздававшегося с трибун.

#BREAKING: Iran national team players choose not to sing national anthem at World Cup match; some of the Iranian crowed booing their own national anthem pic.twitter.com/RYPvgHMNUi — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 21, 2022

В Иране критиковали ранее игроков из-за недостаточной поддержки протестующих.

В то же время, позиция некоторых игроков относительно протестов и поддержки демонстрантов повлекла задержку с объявлением заявки на ЧМ. СМИ сообщали, что власти Ирана требовали от тренерского штаба Карлоса Кейруша исключить из состава игроков, публично выступивших против действующего режима.

Протесты в Иране вспыхнули после убийства иранской полицией морали молодой девушки Махсы Амини. По данным правозащитных организаций, во время протестов в стране с тех пор погибли более 300 протестующих.

В Иране уже угрожают футболистам

Британская газета The Guardian пишет, что игроки сборной Ирана могут столкнуться с репрессиями, если не будут петь национальный гимн в оставшихся групповых играх ЧМ-2022.

После матча глава горсовета Тегерана Мехри Чамран заявил, что Иран “никогда не позволит никому оскорблять наш гимн и флаг”.