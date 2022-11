Тегеран цензурировал матч Англия-Иран – игрокам сборной могут грозить репрессии

Государственное телевидение Ирана ввело цензуру во время матча Англия – Иран (6:2) на состоявшемся 21 ноября чемпионате мира в Катаре.

Иранские телевизионщики прервали кадры прямого эфира матча, когда в объектив попал третий игрок не пел гимн. После этого они переключили картинку на общий план стадиона Халифа.

На экране находился кадр стадиона, но продолжала звучать мелодия иранского гимна.

Телеканал Irib TV3, управляемый государственным иранским вещателем, выключил трансляцию матча, когда со стадиона были слышны возгласы против режима Ирана. Позже трансляторы убирали звук каждый раз, когда на трибунах звучало иранское слово “бесчестные”.

Жестко цензированные иранские СМИ крайне мало упоминали о том, что команда не пела национальный гимн перед матчем. Также после матча в Иране ограничили доступ в интернет.

Сборная Ирана в знак протеста против действий иранского режима отказалась исполнять гимн перед матчем. Игроки молча стояли, когда звучала мелодия.

Параллельно было слышно громкое освистывание гимна, раздававшегося с трибун.

#BREAKING: Iran national team players choose not to sing national anthem at World Cup match; some of the Iranian crowed booing their own national anthem pic.twitter.com/RYPvgHMNUi

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 21, 2022