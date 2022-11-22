Гол Мессі не допоміг: Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії на ЧС-2022
Перший матч сьогоднішнього ігрового дня підніс неабияку сенсацію з чемпіонату світу-2022 у Катарі. Збірна Аргентини несподівано програла команді Саудівської Аравії у першому турі групового етапу з рахунком 1:2.
Матч відбувся у Лусаїлі на однойменному стадіоні. Альбіселесте відкрили рахунок у грі вже на десятій хвилині, після того як капітан Ліонель Мессі реалізував пенальті.
Однак після перерву ініціативу перехопили саудити. Їм вдалося не лише зрівняти рахунок, а й вийти вперед. Перший гол Саудівської Аравії забив Салех Аль-Шехрі на 48-й хвилині, а ще за п’ять хвилин точний удар Салема Аль-Давсарі вивів його команду вперед.
До другого тайму арбітр компенсував вісім хвилин, але загалом команди зіграли додаткові 14 хвилин. Саудити зуміли втримати перевагу та заробили три очки, захопивши лідерство у квартеті С.
Також у цій групі грають команди Польщі та Мексики, їхній матч має відбутися 22 листопада о 18.00 за київським часом.
Для Аргентини ця поразка стала першою за останні 36 ігор. Таким чином аргентинці не змогли побити рекорд збірної Італії, встановлений у 2021 році. Підопічні Роберто Манчіні не програвали впродовж 37 ігор.