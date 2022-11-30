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Факти / Спорт

Вперше в історії чоловічого ЧС з футболу головним арбітром працюватиме жінка

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Стефани Фраппар - будет работать на матче за Суперкубок УЕФА
Фото: Getty Images

Французка Стефані Фраппар стане першою жінкою, яка обслуговуватиме матч чоловічого чемпіонату світу як головний арбітр.

Про це повідомила Міжнародна федерація футболу (ФІФА) у соціальній мережі Twitter.

Фраппар буде головним рефері матчу між збірними Німеччини та Коста-Ріки у заключному третьому турі групового етапу у квартеті Е на ЧС-2022 у Катарі.

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Як асистенти їй допомагатимуть Неуза Бек з Бразилії та мексиканка Карен Діас Медіна.

Раніше 38-річна Фраппар працювала четвертим арбітром у зустрічі першого туру групового етапу Польща – Мексика, який завершився з рахунком 0:0.

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Стефані Фраппар – перша жінка, яка була головним арбітром чоловічого Суперкубку УЄФА у 2019, матчу Ліги чемпіонів та фіналу Кубка Франції (2022). Також вона перша із жінок увійшла до суддівської бригади фіналу Ліги чемпіонів у 2019 році.

Чемпіонат світу в Катарі став першим в історії, куди заявили суддів жіночої статі. Крім Фраппар, туди увійшли Саліма Мукансанга з Руанди та японка Йосімі Ямасіта.

Джерело: FIFA
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