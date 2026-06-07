Бензин у Севастополі почали продавати за QR-кодами через паливну кризу на території тимчасово окупованого росіянами Кримського півострова.

Про це повідомив окупаційний очільник міста Михайло Развожаєв.

Бензин у Севастополі за QR-кодами: як це працює

За словами Михайла Развожаєва, починаючи з неділі, 7 червня, заправка для приватних осіб за раніше купленими талонами мережі АЗС ТЕС стала неможливою.

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Талонами дозволяють заправлятися тільки службам чи організаціям, що забезпечують життєдіяльність міста.

Для заправки їм рекомендували використовувати часовий слот з 6 до 9 ранку, за потребою вони можуть дозаправлятися протягом дня на окремих колонках АЗС.

Окупаційний керівник Севастополя додав, що департамент цифрового розвитку розробив систему обліку та продажу палива на АЗС. Купівля 20 літрів палива на конкретне авто буде можлива тільки за персональним QR-кодом, який генерують через месенджер Max.

Водночас на заправці ТЕС, де реалізується пілотний проєкт, має бути паливо. У цьому випадку на АЗС QR-код потрібно показати співробітнику з пов’язкою Контролер для його гасіння перед заправкою та подальшою оплатою.

– Кількість доступних QR-кодів щодня відповідатиме обсягу палива у вільному продажу на добу. Отриманий QR-код необхідно використовувати в період з 9:00 до 21:00 цього ж дня. В інший час АЗС ТЕС не працюватимуть. Наступного дня можливість згенерувати код буде надано іншим людям, і так у ротаційному порядку. Отриманий вами QR-код діятиме до моменту гасіння на заправці, зокрема й наступного дня, – пояснив Развожаєв.

Наступний код, за його словами, можна буде отримати тільки через сім календарних днів.

QR-коди на бензин закінчилися в рекордний термін

Однак уже через дві години після початку роботи цієї системи QR-коди на бензин у Севастополі “закінчилися”.

Михайло Развожаєв пообіцяв, що нова партія буде доступна тільки завтра після 22:00.

За його словами, паливо можна заливати в каністру, але тільки якщо кримчанин має оригінал СТС (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу), а номер машини в документах повинен збігатися з даними виданого QR-коду.

Пізніше Развожаєв повідомив, що за бажанням севастопольці можуть купити бензин АІ-92 (вид пального, що підходить в основному старим маркам автомобілів і може завдати шкоди машині дорогого сегменту).

Проблеми з продуктами в Криму: що відомо

За даними видання Крим.Реалії, паливна криза спровокувала підвищений попит на продукти на окупованому українському півострові.

Зокрема, в кримських супермаркетах мережі Яблуко запровадили “норми” на продаж цукру, гречки та рису. А в супермаркетах мережі Пуд у Севастополі закінчилися цукор та сіль. Також є проблема з купівлею олії.

Також український телеграм-канал Supernova+ опублікував відео, де видно, що у севастопольському супермаркеті Добробуд почали діяти обмеження щодо продажу окремих продуктів: покупцям відпускають не більше трьох пляшок олії та трьох упаковок макаронів в одні руки.

Жительки Сімферополя заявили про повне зникнення солі із деяких магазинів, а в одному з місцевих маркетів нібито розкупили всю гречку, цукор та оцет.

В соцмережах публікують фото напівпорожніх полиць та відео з реакціями на ситуацію.

Нагадаємо, іноземні ЗМІ повідомляють, що не тільки окуповані території, але й сусідня Росія ризикує зіткнутися з жорстким дефіцитом пального через рекордні удари по російських НПЗ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також повідомляли, що українські далекобійні удари по нафтовій інфраструктурі РФ уже вплинули на експорт російської нафти та можливості її переробки.

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