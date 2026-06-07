Команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідає Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні для оцінки наслідків удару безпілотника, повідомили у відомстві.

Візит експертів МАГАТЕ до ЦСВЯП: що відомо

Як зазначили у МАГАТЕ, українська сторона проінформувала їхню команду про атаку дрона на Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива, розташованого в Чорнобильській зоні відчуження.

Внаслідок удару суттєвих пошкоджень зазнала будівля приймання контейнерів із паливом: вибухова хвиля пошкодила фасад, вікна та двері, а також зачепила розташовані поруч споруди.

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Команда агентства найближчим часом відвідає об’єкт, щоб особисто оцінити масштаби пошкоджень та перевірити безпекову ситуацію.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що атака РФ на ЦСВЯП викликає глибоке занепокоєння, оскільки ворог вдарив по об’єкту, де зберігаються значні обсяги ядерних матеріалів.

— Напади на ядерні об’єкти є абсолютно неприйнятними та прямо суперечать ключовим принципам ядерної безпеки, зокрема семи незамінним стовпам ядерної безпеки та захисту під час військового конфлікту, — наголосив Гроссі.

Нагадаємо, уночі проти 7 червня російський безпілотник атакував майданчик Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива поблизу Буряківки на Київщині.

Унаслідок удару сталася пожежа у будівлі приймання контейнерів, яку рятувальники згодом ліквідували.

За даними української сторони, на момент вибуху відпрацьоване ядерне паливо в пошкодженій будівлі не зберігалося.

Постраждалих серед персоналу немає, а радіаційний фон на території сховища залишається в межах норми.

ЦСВЯП призначене для довгострокового зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських атомних електростанцій.

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