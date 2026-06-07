Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту відреагувати на удар росіян по особливій території навколо Чорнобильської атомної станції.

Про це йдеться в офіційній заяві українського лідера.

Реакція Зеленського на удар РФ по ядерному об’єкту ЧАЕС

Володимир Зеленський наголосив, що будівля Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) є об’єктом надзвичайно критичної інфраструктури.

Зараз дивляться

– Надзвичайно підлий російський удар. МЗС України, Міністерство енергетики та всі наші служби вже займаються тим, щоб кожен із партнерів знав, що відбулося, – зауважив він.

На думку президента, Росія свідомо вдарила саме по цьому об’єкту ядерної інфраструктури.

— Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської нахабності, — наголосив Володимир Зеленський.

Він заявив, що потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по самій Росії.

Зеленський закликав світову спільноту збільшувати тиск на РФ.

Що заявили у МЗС

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга рішуче засудив російський удар по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні.

– Це не вперше Росія ставить під загрозу українські ядерні об’єкти. Російський ядерний шантаж і нехтування принципами ядерної безпеки є системними, зумисними та неприйнятними. Такі дії заслуговують на рішуче засудження в усьому світі та посилення тиску на агресора, – заявив він.

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня 2026 року внаслідок влучання російського дрона пролунав вибух у будівлі приймання контейнерів на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Атака російського безпілотника сталася о 02:10. Внаслідок удару на території об’єкта виникла пожежа площею близько 40 кв. м.

За даними Енергоатома, відпрацьоване ядерне паливо у пошкодженій будівлі не зберігалося. Пожежу оперативно ліквідували, постраждалих немає. Радіаційний фон на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.

У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що на місці виявили уламки російського дрона Shahed. Попри нормальний радіаційний фон, профільні служби продовжують моніторинг ситуації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.