Цьогоріч у травні українські війська звільнили більше територій, ніж російські сили змогли захопити.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 6 червня.

Ситуація на фронті у травні 2026 року: що відомо

Загальна динаміка на фронті вказує на уповільнення темпів російського просування та зростання локальних контрдій України.

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Як зазначили в ISW з посиланням на дані українського порталу Мілітарний, у травні 2026 року Сили оборони України відновили контроль або ліквідували російських диверсантів приблизно на 250 кв. км території.

Водночас російські війська за цей період змогли просунутися приблизно на 130 кв. км.

Для порівняння, у квітні 2026 року Україна звільнила або зачистила близько 80 кв. км, тоді як російські сили просунулися на 150–160 кв. км, що свідчить про зміну балансу динаміки на окремих ділянках фронту.

— Поточна бойова ситуація, в якій українські та російські позиції часто перемежовуються, а зона ураження (зона підвищеного ризику ударів дронів) розширюється, ускладнює точні розрахунки щодо російських та українських здобутків та втрат, — йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни зазначають, що різні джерела використовують відмінні методики підрахунку змін на полі бою, однак усі вони фіксують спільну тенденцію — уповільнення російського просування та посилення українських контрдій.

Аналітики ISW оцінюють, що у травні російські війська змогли захопити або просунутись приблизно на 40 кв. км, водночас втративши контроль над близько 280 кв. км території.

Це, за їхніми даними, також свідчить про перевагу українських сил у темпах відновлення контролю над окремими ділянками фронту.

Нагадаємо, упродовж минулої доби українські війська ліквідували ще щонайменше 1 350 російських окупантів.

Загалом з початку повномасштабної війни втрати ворога перевищують 1,372 млн осіб.

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