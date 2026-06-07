Російські війська двічі атакували вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок удару безпілотника поблизу шахти постраждав працівник.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Атака на шахту ДТЕК у Дніпропетровській області: що відомо

Як повідомили у відомстві, атака на шахту ДТЕК у Дніпропетровській області сталася 7 червня.

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Ворог завдав двох ударів безпілотниками по вугільному підприємству.

Перший удар БпЛА стався поблизу шахти — внаслідок вибуху постраждав механік, якому наразі надають необхідну медичну допомогу.

Другий удар пошкодив систему життєзабезпечення підприємства.

На об’єкті тривають відновлювальні роботи для його стабілізації.

У відомстві наголосили, що це вже третя атака на підприємство за останні кілька днів.

Напередодні внаслідок удару дрона дорогою на роботу загинув працівник шахти Юрій Філіппов.

До цього російські війська атакували вугільне підприємство ДТЕК у Дніпропетровській області на початку лютого 2026 року.

Тоді унаслідок другого за добу удару по підприємству було пошкоджено адміністративні будівлі.

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