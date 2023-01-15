Челсі анонсував підписання Мудрика – сума трансферу €100 млн

Січень, 15 в 0:07

Лондонський Челсі близький до підписання футболіста збірної України та донецького Шахтаря Михайла Мудрика.

На своєму сайті аристократи зазначили, що клуб обговорює з гірниками умови трансферу Мудрика.

— Якщо угода між двома клубами буде досягнута, український гравець, який може виступати як вінгер, так і форвард, обговорить особисті умови з синіми перед трансфером, – йдеться у повідомленні.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що офіційна пропозиція Челсі близька до €100 млн. Досі у перегонах щодо трансферу Мудрика лідирував лондонський Арсенал, який наразі йде на першій сходинці в АПЛ.

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Пресслужба гірників також підтвердила інформацію, щодо потенційного трансферу.

— Президент Шахтаря Рінат Ахметов і співвласник Челсі Бехдад Егбалі обговорили сьогодні перехід Михайла Мудрика до Челсі. Сторони є дуже близькими до трансферу футболіста до Челсі, – йшлося у повідомленні.

Після цього пресслужба Челсі зробила репост цього повідомлення гірників, додавши емодзі з очима.

Згодом у соціальній мережі Instagram Челсі попросив своїх уболівальників “показати Мудрику трохи любові”.

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Ще один інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що зарплата 22-річного українського вінгера складе €7,5 млн на рік. Контракт діятиме до 2030 року.

Портал Transfermarkt офіцінює трансферну вартість Мудрика у €40 млн, що робить його найдорожчим футболістом синьо-жовтих. Другим йде Олександр Зінченко (€32 млн), а далі Віктор Циганков та Віталій Миколенко – по €22 млн.