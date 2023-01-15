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Факти / Спорт

Челсі анонсував підписання Мудрика – сума трансферу €100 млн

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Михайло Мудрик

Лондонський Челсі близький до підписання футболіста збірної України та донецького Шахтаря Михайла Мудрика.

На своєму сайті аристократи зазначили, що клуб обговорює з гірниками умови трансферу Мудрика.

— Якщо угода між двома клубами буде досягнута, український гравець, який може виступати як вінгер, так і форвард, обговорить особисті умови з синіми перед трансфером, – йдеться у повідомленні.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що офіційна пропозиція Челсі близька до €100 млн. Досі у перегонах щодо трансферу Мудрика лідирував лондонський Арсенал, який наразі йде на першій сходинці в АПЛ.

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Пресслужба гірників також підтвердила інформацію, щодо потенційного трансферу.

— Президент Шахтаря Рінат Ахметов і співвласник Челсі Бехдад Егбалі обговорили сьогодні перехід Михайла Мудрика до Челсі. Сторони є дуже близькими до трансферу футболіста до Челсі, – йшлося у повідомленні.

Після цього пресслужба Челсі зробила репост цього повідомлення гірників, додавши емодзі з очима.

Згодом у соціальній мережі Instagram Челсі попросив своїх уболівальників “показати Мудрику трохи любові”.

 

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Допис, поширений Chelsea FC (@chelseafc)

Ще один інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що зарплата 22-річного українського вінгера складе €7,5 млн на рік. Контракт діятиме до 2030 року.

Портал Transfermarkt офіцінює трансферну вартість Мудрика у €40 млн, що робить його найдорожчим футболістом синьо-жовтих. Другим йде Олександр Зінченко (€32 млн), а далі Віктор Циганков та Віталій Миколенко – по €22 млн.

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Джерело: Chelsea
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