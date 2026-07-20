Голова Офісу президента Кирило Буданов прокоментував протести, які виникли через відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони та конфлікт навколо головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, позицію суспільства почуто, а ситуацію вирішують фахово та в інтересах держави.

Буданов прокоментував протести в Україні

– Ситуація навколо останніх внутрішніх змін викликала сильні емоції. Розумію людей, які висловлюють свою позицію. Небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу всі ці роки. Позицію суспільства почуто. Ситуація вирішується фахово, конструктивно й на користь нашої держави. Тому прошу зберігати спокій, – написав Буданов.

Він наголосив, що “дискусія – нормальна річ для вільної країни”. Однак важливо, щоб “дискусія надалі відбувалася мирно, без провокацій, які б шкодили національній безпеці”.

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– Закликаю нікого не хейтити. Ворог уважно стежить за кожною нашою внутрішньою суперечкою і чекає, коли ми почнемо воювати між собою. Скажу ворогам прямо: не дочекаєтесь. Думаймо про нашу спільну перемогу. Україна із цієї ситуації вийде обов’язково сильнішою. Робота йде. Результати будуть, – додав Буданов.

Нагадаємо, останніми днями в Україні тривають протести з вимогами повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Акції відбулися у Києві, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Одесі, Хмельницькому, Вінниці, Кропивницькому, Луцьку, Черкасах, Івано-Франківську, Мукачеві, Чернівцях, Ужгороді та інших містах.

Сьогодні в Генштабі ЗСУ заявили, що чутки навколо ймовірної відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського не відповідають дійсності.

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