Львів’янину зі СМА Назарію Гусакову повідомили про нову підозру в справі про збір на лікування.

Про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Легалізація 162 млн: нова підозра Гусакову

Львів’янину, який організував публічний збір коштів на лікування спінальної мʼязевої атрофії (СМА), повідомили про нову підозру – в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

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За інформацією слідства, пожертви на порятунок життя виводили через складну фінансову схему. Гроші дробили між понад 1 170 картками підставних осіб, переказували через біржі Binance та WhiteBIT, після чого конвертували в USDT і переміщували через численні криптовалютні гаманці.

Як стверджується, це мало ускладнити встановлення походження грошей, щоб приховати їхній подальший рух.

Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн. Ці обставини підтверджені висновком судової експертизи, повідомив генеральний прокурор.

Під час розслідування вдалося встановити нових потерпілих. Коли повідомлялося про першу підозру, їх було 34, а зараз вже 96. Розмір встановлених збитків зріс із 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.

Як стверджує Кравченко, підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину. Наразі завершено досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, а згодом обвинувальний акт планують скерувати до суду.

22 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію із Гусаковим, якого підозрюють у шахрайстві з грошима на лікування, скандальною та вкрай неприємною.

24 липня 2025 року Гусакову повідомили про першу підозру в справі, що стосується шахрайських дій під час збору грошей на благодійність.

26 червня 2026 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Назарія Гусакова, якого підозрюють у привласненні благодійних грошей, зібраних на лікування спінальної м’язової атрофії.

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