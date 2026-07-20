Чемпіонат світу 2026 року подарував уболівальникам один із найнапруженіших фіналів за останні роки. У вирішальному матчі збірна Іспанії після додаткового часу мінімально переграла Аргентину з рахунком 1:0 та підняла над головою найпрестижніший футбольний трофей.

Попри те, що аргентинці підходили до фіналу у статусі чинних чемпіонів світу та мали значно більший досвід перемог на мундіалях, цього разу сильнішою виявилася саме Фурія Роха.

Скільки разів Іспанія вигравала чемпіонат світу з футболу, читайте в нашому матеріалі.

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Скільки разів збірна Іспанії ставала чемпіоном світу з футболу

До ЧС-2026 Іспанія мала лише одну перемогу у світовій першості. Свій перший чемпіонський титул команда здобула у 2010 році на турнірі в Південній Африці.

Тоді у фіналі іспанці зустрілися зі збірною Нідерландів. Основний час завершився без забитих м’ячів, а долю трофея вирішив гол Андреса Іньєсти на 116-й хвилині додаткового часу. Тоді перемога з рахунком 1:0 принесла Іспанії перше в історії золото чемпіонату світу.

Після цього іспанці ще не раз входили до числа фаворитів мундіалю, однак повторити успіх не вдавалося. Лише у 2026 році команда знову дісталася фіналу й повернула собі звання найсильнішої збірної планети.

Як Іспанія виграла чемпіонат світу 2026

У фіналі ЧС-2026 суперником іспанців стала Аргентина, чемпіон світу 2022 року та триразовий володар Кубка світу.

Матч вийшов надзвичайно напруженим. Іспанія майже весь поєдинок більше володіла м’ячем і поступово нарощувала тиск, тоді як аргентинці майже не створювали небезпечних моментів біля воріт Унаї Сімона.

Наприкінці основного часу Аргентина залишилася в меншості після вилучення Енцо Фернандеса. Уже в додатковий час Ніко Вільямс спочатку відзначився скасованим голом, однак саме його передача згодом стала вирішальною.

На 106-й хвилині Ферран Торрес відкрився між захисниками, вийшов на ударну позицію та відправив м’яч у сітку, принісши Іспанії перемогу з рахунком 1:0.

Отже, збірна Іспанії з футболу виграла чемпіонат світу 2026 вдруге та повторила власний історичний успіх 2010 року.

Скільки разів Іспанія вигравала ЧС з футболу

Після завершення чемпіонату світу 2026 року Іспанія має два чемпіонські титули:

2010 рік: перемога над Нідерландами (1:0 після додаткового часу);

2026 рік: перемога над Аргентиною (1:0 після додаткового часу).

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