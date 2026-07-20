225 окремий штурмовий полк заявив про захоплення в полон 64 російських окупантів, які мали непомітно потрапити в тил українських позицій на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили у 225 ОШП.

Захоплення 64 російських військових на Запоріжжі: що відомо

Як зазначили у полку, українські військові провели зачистку від інфільтрованих груп росіян в районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки.

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– Вони мали непомітно просочитися в тил українських позицій. У бій не вступати. Шукати екіпажі БпЛА, збирати розвіддані та встановлювати російські прапори для чергових пропагандистських роликів про “захоплені” села. Натомість опинилися в полоні. Результат операції — 64 російські військовополонені, – заявили в полку.

У 225 ОШП не уточнили, коли саме російських військових вдалося взяти в полон.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом останньої доби на Гуляйпільському напрямку російські окупанти здійснили 21 атаку в районі Залізничного та у напрямках Добропілля, Цвіткового, Воздвижівки й Гіркого.

На Оріхівському напрямку українські військові зупинили одну спробу противника просунутися вперед поблизу Щербаків.

Нагадаємо, полк Скеля підтвердив захоплення в полон двох своїх бійців у Костянтинівці Донецької області, де нещодавно українські військовослужбовці встановили синьо-жовтий прапор над однією з будівель.

У підрозділі заявили, що російська пропаганда намагається подати окремий епізод бою як спростування результатів усієї операції в Костянтинівці та назвали такі твердження маніпуляцією.

У Скелі наголосили, що бойові дії за місто тривають, окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини боїв.

Фото: 225 ОШП

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