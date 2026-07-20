ЗСУ взяли в полон 64 окупантів, які мали потрапити в тил на Запоріжжі
- 225 ОШП заявив про захоплення в полон 64 російських військових на Запорізькому напрямку.
- Росіяни мали проникнути в тил українських позицій для розвідки та інформаційно-пропагандистських операцій.
225 окремий штурмовий полк заявив про захоплення в полон 64 російських окупантів, які мали непомітно потрапити в тил українських позицій на Запорізькому напрямку.
Про це повідомили у 225 ОШП.
Захоплення 64 російських військових на Запоріжжі: що відомо
Як зазначили у полку, українські військові провели зачистку від інфільтрованих груп росіян в районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки.
– Вони мали непомітно просочитися в тил українських позицій. У бій не вступати. Шукати екіпажі БпЛА, збирати розвіддані та встановлювати російські прапори для чергових пропагандистських роликів про “захоплені” села. Натомість опинилися в полоні. Результат операції — 64 російські військовополонені, – заявили в полку.
У 225 ОШП не уточнили, коли саме російських військових вдалося взяти в полон.
За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом останньої доби на Гуляйпільському напрямку російські окупанти здійснили 21 атаку в районі Залізничного та у напрямках Добропілля, Цвіткового, Воздвижівки й Гіркого.
На Оріхівському напрямку українські військові зупинили одну спробу противника просунутися вперед поблизу Щербаків.
Нагадаємо, полк Скеля підтвердив захоплення в полон двох своїх бійців у Костянтинівці Донецької області, де нещодавно українські військовослужбовці встановили синьо-жовтий прапор над однією з будівель.
У підрозділі заявили, що російська пропаганда намагається подати окремий епізод бою як спростування результатів усієї операції в Костянтинівці та назвали такі твердження маніпуляцією.
У Скелі наголосили, що бойові дії за місто тривають, окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини боїв.
Фото: 225 ОШП