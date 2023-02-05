Українка Цуренко програла у фіналі турніру WTA в Хуахіні: перемогу здобула китаянка Лінь Чжу

Лютий, 05 в 16:13

П’ята ракетка України Леся Цуренко у фіналі турніру WTA у Хуахіні (Таїланд) поступилася китаянці Лінь Чжу.

У першому сеті суперниці на двох оформили сім брейків. Цуренко на власній подачі програла одразу чотири гейми. Лінь Чжу вийшла на сетбол у першій партії та реалізувала його з першої спроби – 6:4.

У другій партії українка програла ще два гейми на власній подачі, завдяки чому китаянка вийшла на матчбол у дев’ятому геймі.

Зараз дивляться Проте не реалізувала його з першої спроби, а згодом дозволила українці оформити брейк і залишитися в матчі. Матчбол Лінь Чжу реалізувала вже в наступному геймі, здобувши перемогу – 6:4 у двох партіях. Triump in Thailand ???? Lin Zhu adds a maiden WTA title to her career resume with a 6-4, 6-4 win over Tsurenko in the Hua Hin championship!#ThailandOpen pic.twitter.com/y5lhAcXTgM — wta (@WTA) February 5, 2023 Цуренко закінчила матч з трьома подвійними помилками, шістьма реалізованими брейками з 14 та показником у 66% першої подачі. Цей фінал став для Цуренко першим із січня 2019 року та шостим у кар’єрі. Тоді вона поступилася у вирішальному матчі турніру у Брісбені (Австралія). За весь час Цуренко виграла чотири титули на рівні WTA. Читайте Американка з українським корінням вибила вже другу росіянку з Australian Open-2023

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