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Українка Цуренко програла у фіналі турніру WTA в Хуахіні: перемогу здобула китаянка Лінь Чжу

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Леся Цуренко
Фото: Dreamstime

П’ята ракетка України Леся Цуренко у фіналі турніру WTA у Хуахіні (Таїланд) поступилася китаянці Лінь Чжу.

У першому сеті суперниці на двох оформили сім брейків. Цуренко на власній подачі програла одразу чотири гейми. Лінь Чжу вийшла на сетбол у першій партії та реалізувала його з першої спроби6:4.

У другій партії українка програла ще два гейми на власній подачі, завдяки чому китаянка вийшла на матчбол у дев’ятому геймі.

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Проте не реалізувала його з першої спроби, а згодом дозволила українці оформити брейк і залишитися в матчі.

Матчбол Лінь Чжу реалізувала вже в наступному геймі, здобувши перемогу 6:4 у двох партіях.

Цуренко закінчила матч з трьома подвійними помилками, шістьма реалізованими брейками з 14 та показником у 66% першої подачі.

Цей фінал став для Цуренко першим із січня 2019 року та шостим у кар’єрі. Тоді вона поступилася у вирішальному матчі турніру у Брісбені (Австралія). За весь час Цуренко виграла чотири титули на рівні WTA.

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Джерело: WTA
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