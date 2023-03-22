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Факти / Спорт

Бій Усик – Ф’юрі не відбудеться: відома можлива причина та потенційний суперник українця

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Усик Ф'юрі
Фото: Getty Images

Бій чемпіона світу та володаря поясів WBO, IBO, IBF, WBA (Super), The Ring Олександра Усика з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі не відбудеться.

Це підтвердив промоутер українця Олександр Красюк у коментарі Sky Sports.

Він розповів, що переговори про проведення бою за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі не досягли успіху.

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Тепер Усику, ймовірно, доведеться провести захист титулу проти обов’язкового претендента за версією WBA Даніеля Дюбуа.

Раніше повідомлялося, що Ф’юрі публічно вимагав від Усика погодитися на розподіл гонорару 70/30, на що українець погодився за умови, що Ф’юрі зробить значну пожертву на допомогу Україні. Але обидві сторони не змогли досягти угоди.

За інформацією Роба Теббатта з ID Boxing, причина скасування бою – пункт про негайний реванш. Сторони не зуміли домовитися про те, як поділити призовий фонд у разі, якщо у першому поєдинку переможе Усик. Він зазначив, що нездатність домовитися про умови другого бою, зрештою, завершилася зривом переговорів.

Видання пише, що британець Даніель Дюбуа має всі шанси стати наступним суперником Усика, якщо встигне відновиться від травми, зазнаної під час останнього бою з Кевіном Лереною.

Дюбуа є обов’язковим претендентом на титул WBA, яким володіє Усик, і WBA вже заявила, що Усик повинен почати переговори про захист титулу проти Дюбуа, якщо він не зможе засвідчити підписані контракти на бій з Ф’юрі до 1 квітня.

Також повідомляється, що Усик закрив свій тренувальний табір, щоби спланувати з командою свій наступний бій. Менеджер українця Егіс Клімас повідомляв, що бій з Ф’юрі не відбудеться 29 квітня, а Олександр може повернутися в ринг у червні або липні.

Джерело: Sky Sports
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