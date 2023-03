Бій Усик – Ф’юрі не відбудеться: відома можлива причина та потенційний суперник українця

Бій чемпіона світу та володаря поясів WBO, IBO, IBF, WBA (Super), The Ring Олександра Усика з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі не відбудеться.

Це підтвердив промоутер українця Олександр Красюк у коментарі Sky Sports.

Він розповів, що переговори про проведення бою за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі не досягли успіху.

Тепер Усику, ймовірно, доведеться провести захист титулу проти обов’язкового претендента за версією WBA Даніеля Дюбуа.

Раніше повідомлялося, що Ф’юрі публічно вимагав від Усика погодитися на розподіл гонорару 70/30, на що українець погодився за умови, що Ф’юрі зробить значну пожертву на допомогу Україні. Але обидві сторони не змогли досягти угоди.

За інформацією Роба Теббатта з ID Boxing, причина скасування бою – пункт про негайний реванш. Сторони не зуміли домовитися про те, як поділити призовий фонд у разі, якщо у першому поєдинку переможе Усик. Він зазначив, що нездатність домовитися про умови другого бою, зрештою, завершилася зривом переговорів.

Told that #FuryUsyk talks collapsed due to a failure to reach an agreement over the purse split for the rematch.

Two-way rematch initially agreed over the weekend, with “significant progress” made on Sunday, but a failure to agree terms ended up scuppering the deal.

— Rob Tebbutt (@RobTebbutt) March 22, 2023