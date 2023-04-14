Світоліна вперше за 10 років зіграла на турнірі ITF, але не вийшла у чвертьфінал

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти до чвертьфіналу турніру ITF 60 у швейцарському К’яссо.

У другому колі змагань вона поступилася румунці Александрі Ігнатик у трьох сетах 6:1, 2:6, 5:7.

На турнірі у К’яссо Світоліна отримала wild card. На старті змагань вона обіграла іншу представницю Румунії Єлену-Габріелу Русе (6:4, 6:2). Ця перемога стала першою для Еліни після народження дитини.

Друга гра на турнірі починалася добре для українки. Вона майже всуху виграла перший сет, взявши чотири подачі суперниці.

У другій партії Ігнатик зробила два перших брейки та повела у рахунку 4:1. Тенісистки обмінялися ще двома брейками, після чого румунка зрівняла рахунок у сетах, закривши партію з третього сетболу.

Вирішальний сет розпочинала Світоліна, але не змогла виграти власну подачу. Світоліна отримала матчбол за рахунку 5:3, але програла гейм. Решта розіграшів теж були на користь Ігнатик.

17 квітня Еліна Світоліна стартує на іншому турнірі ITF у португальському Оейраші. Востаннє Еліна змагалася на цьому рівні майже десять років тому, влітку 2013 року у Донецьку.

Колишня третя ракетка світу Світоліна зараз перебуває на 1344-му місці у рейтингу WTA. Перший матч вона провела на турнірі WTA 500 в американському Чарльстоні, але поступилася у першій же грі у майже тригодинному матчі.

Світоліна зізналася, що через участь на турнірах серії ITF вона спробує повернутися до найкращої форми. Це також можливість набирати рейтингові очки та підійматися у світовому рейтингу.

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