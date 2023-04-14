Світоліна вперше за 10 років зіграла на турнірі ITF, але не вийшла у чвертьфінал
Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти до чвертьфіналу турніру ITF 60 у швейцарському К’яссо.
У другому колі змагань вона поступилася румунці Александрі Ігнатик у трьох сетах 6:1, 2:6, 5:7.
На турнірі у К’яссо Світоліна отримала wild card. На старті змагань вона обіграла іншу представницю Румунії Єлену-Габріелу Русе (6:4, 6:2). Ця перемога стала першою для Еліни після народження дитини.
Друга гра на турнірі починалася добре для українки. Вона майже всуху виграла перший сет, взявши чотири подачі суперниці.
У другій партії Ігнатик зробила два перших брейки та повела у рахунку 4:1. Тенісистки обмінялися ще двома брейками, після чого румунка зрівняла рахунок у сетах, закривши партію з третього сетболу.
Вирішальний сет розпочинала Світоліна, але не змогла виграти власну подачу. Світоліна отримала матчбол за рахунку 5:3, але програла гейм. Решта розіграшів теж були на користь Ігнатик.
17 квітня Еліна Світоліна стартує на іншому турнірі ITF у португальському Оейраші. Востаннє Еліна змагалася на цьому рівні майже десять років тому, влітку 2013 року у Донецьку.
Колишня третя ракетка світу Світоліна зараз перебуває на 1344-му місці у рейтингу WTA. Перший матч вона провела на турнірі WTA 500 в американському Чарльстоні, але поступилася у першій же грі у майже тригодинному матчі.
Світоліна зізналася, що через участь на турнірах серії ITF вона спробує повернутися до найкращої форми. Це також можливість набирати рейтингові очки та підійматися у світовому рейтингу.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна