Світоліна повертається до змагань: вперше з 2022 року вона братиме участь у турнірі в США

– Підвищення обізнаності та збір коштів для України дуже важливі для нас, як турніру, так і для наших гравців. Ми захоплюємося роботою з Еліною, яка глибоко розуміє нагальні потреби своєї рідної країни, – заявив Боб Моран, директор турніру Credit One Charleston Open і президент Charleston Tennis LLC.

У 2014 році Еліна потрапила до третього раунду у Чарльстоні та загалом за кар’єру виграла 16 титулів в одиночному розряді, останній – у Чикаго у 2021 році.

Зазначимо, що востаннє Світоліна брала участь у тенісних турнірах ще 24 березня минулого року, коли виступила в Маямі.

Після цього вона пішла у декретну відпустку, а 15 жовтня народила дочку Скай. Спортсменка перебуває у шлюбі з іншим відомим тенісистом Ґаелем Монфісом.

Джерело: Elina Svitolina Foundation

Фото: НОК