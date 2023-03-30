Світоліна повертається до змагань: вперше з 2022 року вона братиме участь у турнірі в США
Бронзова призерка Олімпійських ігор, тенісистка Еліна Світоліна повертається до змагань у турі Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Вперше з 2022 року вона братиме участь в турнірі Credit One Charleston Open, куди отримала wild card від організаторів. Турнір проходитиме у Чарльстоні 3-9 квітня.
Також Еліна візьме участь у благодійному заході Pro Am в межах ініціативи Tennis Plays for Peace, що об’єднує професійних тенісистів та їхніх вболівальників для підтримки України під час війни.
– Підвищення обізнаності та збір коштів для України дуже важливі для нас, як турніру, так і для наших гравців. Ми захоплюємося роботою з Еліною, яка глибоко розуміє нагальні потреби своєї рідної країни, – заявив Боб Моран, директор турніру Credit One Charleston Open і президент Charleston Tennis LLC.
У 2014 році Еліна потрапила до третього раунду у Чарльстоні та загалом за кар’єру виграла 16 титулів в одиночному розряді, останній – у Чикаго у 2021 році.
Зазначимо, що востаннє Світоліна брала участь у тенісних турнірах ще 24 березня минулого року, коли виступила в Маямі.
Після цього вона пішла у декретну відпустку, а 15 жовтня народила дочку Скай. Спортсменка перебуває у шлюбі з іншим відомим тенісистом Ґаелем Монфісом.
Джерело: Elina Svitolina Foundation
Фото: НОК