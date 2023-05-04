Ультрас ПСЖ влаштував протест із закликами вигнати з команди Мессі та Неймара

У Парижі сотні вболівальників зібралися біля клубного офісу ПСЖ у середу, щоб висловити протест проти поточної ситуації у клубі та саги з Ліонелем Мессі.

Фанати закликали аргентинську зірку піти з клубу, після того як він не попередив клуб і самовільно поїхав до Саудівської Аравії після поразки від Лор’яна у Лізі 1. Через це парижани відсторонили аргентинця на два тижні.

Вони скандували образи не лише на адресу Мессі, називаючи його “сином повії”. Гнівні висловлювання лунали в бік футболістів Неймара та Марко Верратті, з вимогою до них залишити клуб. Також під критику потрапили головний тренер Крістоф Галтьє та президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі.

— Ми ситі по горло найманцями! Ми повинні вигнати Мессі! Ми повинні вигнати Нассера Аль-Хелаїфі, – скандували вболівальники.

В заяві ультрас команди йдеться, що вони дуже стурбовані майбутнім клубу.

Останнім часом фани ПСЖ гнівно критикують Мессі, зазначаючи, що форма аргентинця після перемоги на ЧС-2022 пішла на спад, як і у більшості гравців паризького клубу. Поразка від Лор’яна стала шостою у 17 матчах Ліги 1 у 2023 році.

За п’ять турів до фінішу ПСЖ очолює турнірну таблицю, випереджаючи Марсель на п’ять очок. В разі перемоги у чемпіонаті Франції для клубу це буде рекордне 11-те чемпіонство.

Поїздка Мессі в Саудівську Аравію

Як зазначають французькі ЗМІ, Мессі відіграв увесь матч проти Лор’яна, в якому ПСЖ програв із рахунком 3:1.

Потім він вирушив до Саудівської Аравії, щоб виконати рекламні зобов’язання як посла з туризму в цій країні Перської затоки.

У пресрелізі, опублікованому в середу, управління туризму Саудівської Аравії повідомило, що Мессі “повернувся до Саудівської Аравії вдруге, цього разу зі своєю сім’єю”, де йому продемонстрували пальмове ткацтво.

За те, що гравець не повідомив про поїздку клуб, його, за даними AFP, відсторонили від гри на “кілька днів”, тоді як різні ЗМІ у Франції повідомили, що його дискваліфікують на два тижні. Він не може тренуватися, не може грати і не буде отримувати зарплату, поки діють дисциплінарні заходи.

Джерело : France24

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