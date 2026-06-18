Україна нагально потребує системи ППО і артилерійські снаряди – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив про недостатню кількість систем ППО та артилерійських снарядів для потреб України.
- Президент наголосив, що нинішні обсяги фінансування і виробництва не покривають потреби України.
Президент Володимир Зеленський заявив про критичну потребу України у додаткових системах протиповітряної оборони та артилерійських боєприпасах.
Про це глава держави повідомив під час відкриття засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.
Заклинський заявив про потребу України у ППО
Президент зазначив, що порушував це питання під час розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
– Вчора я підняв два нагальних питання з Марком. Перше – це кількість систем ППО. Друге – це артилерійські снаряди. Зараз недостатньо і того, і іншого. І те, і інше нагально потрібно, – сказав Зеленський.
За словами глави держави, нинішні обсяги виробництва та фінансування не дають змоги повністю забезпечити потреби України.
– Коштів, які виділяються на це зараз, недостатньо. Об’ємів, які виробляє Європа, недостатньо. Того, що отримує українська армія, недостатньо. Але ми можемо збільшити усе це, спроможності є, – наголосив президент.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що деякі союзники України вже ухвалили рішення щодо нових внесків до ініціативи PURL, у межах якої партнери закуповують у США озброєння для потреб української армії.
Президент також заявив, що Україна спільно з європейськими партнерами розпочинають перший етап створення майбутньої європейської антибалістичної системи.