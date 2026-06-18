Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 725 млн фунтів стерлінгів (€836 млн), який передбачає передачу 150 тис. безпілотників, понад 350 ракет протиповітряної оборони та радарів до кінця 2026 року.

Про це повідомили в уряді Великої Британії.

Велика Британія передасть Україні дрони, ракети та радари: що відомо

Новий пакет фінансуватиметься через механізм Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) — кредитну програму для України, яка забезпечується коштами від заморожених російських активів.

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У межах допомоги Україна до кінця року отримає 150 тис. безпілотників, а також понад 350 ракет для систем протиповітряної оборони та радіолокаційних систем.

Йдеться, зокрема, про легкі багатоцільові ракети та наземні радари, які мають посилити захист українського неба від російських повітряних атак.

У британському уряді наголосили, що новий пакет спрямований не лише на посилення оборонних можливостей України, а й на підтримку українського виробництва у сфері оборонної промисловості.

Міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс, який співголовує на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн у Брюсселі, заявив, що ця допомога має допомогти захистити українських цивільних.

— Цей пакет безпілотників, ракет ППО та радарів допоможе захистити невинних українських громадян від шквалу безпілотників та ракет Путіна, — заявив Джарвіс.

У Лондоні також зазначили, що прем’єр-міністр доручив посилити підтримку України за всіма напрямками — від військового обладнання до енергетичної підтримки та додаткового тиску на російську військову машину.

Раніше уряд Нідерландів також оголосив про новий пакет підтримки України на €500 млн.

Половину цієї суми — €250 млн — спрямують на розвиток українських дронових спроможностей та закупівлю безпілотників у нідерландських виробників.

Ще €250 млн Амстердам виділив у межах американської програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), через яку для України закуповують озброєння відповідно до першочергових потреб Сил оборони.

Джерело : Європейська правда

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