В Укренерго розповіли, чи діятимуть графіки відключення світла у п’ятницю
- У п’ятницю, 19 червня, в Україні не планують запроваджувати графіки погодинних відключень електроенергії в жодній з областей.
- Водночас енергетики закликають громадян раціонально використовувати ресурс та перенести роботу потужних приладів на денні години — з 09:00 до 17:00.
У п’ятницю, 19 червня, не планують застосовувати графіки відключення світла на території України.
Про це повідомляє НЕК Укренерго у своєму Telegram-каналі.
Відключення світла на 19 червня не застосовуватимуть
За інформацією компанії, протягом п’ятниці по Україні не будуть діяти графіки відключення електропостачання.
В Укренерго просять споживачів перенести споживання потужними електроприладами на денний час, тобто з 09:00 до 17:00.
Водночас у компанії закликають українців раціонально використовувати електроенергію.
Ситуація в енергосистемі України 18 червня
Станом на ранок 18 червня, є нові знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській і Полтавській областях внаслідок атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури.
За даними Укренерго, на ранок повністю або частково були знеструмлені 22 населених пункти у Дніпропетровській області через несприятливі погодні умови.
Як уточнили у компанії, ремонтні бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях електропередачі та повертають світло знеструмленим абонентам.