У п’ятницю, 19 червня, не планують застосовувати графіки відключення світла на території України.

Про це повідомляє НЕК Укренерго у своєму Telegram-каналі.

Відключення світла на 19 червня не застосовуватимуть

За інформацією компанії, протягом п’ятниці по Україні не будуть діяти графіки відключення електропостачання.

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В Укренерго просять споживачів перенести споживання потужними електроприладами на денний час, тобто з 09:00 до 17:00.

Водночас у компанії закликають українців раціонально використовувати електроенергію.

Ситуація в енергосистемі України 18 червня

Станом на ранок 18 червня, є нові знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській і Полтавській областях внаслідок атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури.

За даними Укренерго, на ранок повністю або частково були знеструмлені 22 населених пункти у Дніпропетровській області через несприятливі погодні умови.

Як уточнили у компанії, ремонтні бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях електропередачі та повертають світло знеструмленим абонентам.

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