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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Німеччина – Україна: де дивитися товариський матч та прогноз букмекерів

збірна України
Фото: УАФ

Збірна України з футболу зіграє контрольний матч з командою Німеччини. Гра відбудеться 12 червня у Бремені на Везерштадіон.

Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Де дивитися Німеччина – Україна

Вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі місцевих телеканалів Суспільного (наприклад Суспільне Київ, Суспільне Одеса, Суспільне Рівне), крім OTT-сервісів.

В інтернеті матч можна буде подивитися на медіасервісі Megogo. Зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.

Прогноз букмекерів на гру Німеччина – Україна

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Ганса-Дітера Фліка. На перемогу бундестім приймають ставки з коефіцієнтом 1.37. Успіх синьо-жовтих оцінюють у 9.80. Нічийний результат зустрічі – 5.80.

Шанс того, що обидві команди відзначаться у матчі оцінюють в 1.86.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі з грецьким рефері Анастасіосом Сідіропулосом. Йому асистуватимуть: Райнхарт Буксбаум та Хасан Кула. Четвертий арбітр – Іоанніс Пападопулос.

За систему VAR відповідатиме Арістотеліс Діамантопулос, його асистент – Спірідон Зампалас.

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Збірна Німеччини, Збірна України, Футбол
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