Німеччина – Україна: де дивитися товариський матч та прогноз букмекерів
Збірна України з футболу зіграє контрольний матч з командою Німеччини. Гра відбудеться 12 червня у Бремені на Везерштадіон.
Початок матчу о 19:00 за київським часом.
Де дивитися Німеччина – Україна
Вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі місцевих телеканалів Суспільного (наприклад Суспільне Київ, Суспільне Одеса, Суспільне Рівне), крім OTT-сервісів.
В інтернеті матч можна буде подивитися на медіасервісі Megogo. Зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.
Прогноз букмекерів на гру Німеччина – Україна
На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Ганса-Дітера Фліка. На перемогу бундестім приймають ставки з коефіцієнтом 1.37. Успіх синьо-жовтих оцінюють у 9.80. Нічийний результат зустрічі – 5.80.
Шанс того, що обидві команди відзначаться у матчі оцінюють в 1.86.
Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі з грецьким рефері Анастасіосом Сідіропулосом. Йому асистуватимуть: Райнхарт Буксбаум та Хасан Кула. Четвертий арбітр – Іоанніс Пападопулос.
За систему VAR відповідатиме Арістотеліс Діамантопулос, його асистент – Спірідон Зампалас.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова