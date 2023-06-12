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Спорт
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Андрій Стріхарський анонсував Чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат у Черкасах

Андрій Стріхарський анонсував Чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат у Черкасах

Із 12 до 18 червня у Черкасах відбудеться чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат. Спортивне свято організовує Федерація боксу України, за сприяння народного депутата та віцепрезидента федерації Андрія Стріхарського.

Про це Андрій Стріхарський повідомив у Facebook.

Як повідомив Стріхарський, у змаганнях візьмуть участь близько 450 спортсменів із 24 областей України, юнаки та дівчата 2009-2010 років народження.

Андрій Стріхарський анонсував Чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат у Черкасах

Переможці чемпіонату зможуть представляти Україну на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів, який відбудеться у місті Плоєшті (Румунія) з 19 до 31 липня 2023 року.

– Такі чемпіонати ми проводимо регулярно, вони згуртовують молодь, дають змогу відчути настрій боротьби та перемоги. Це важливо для спортсменів, які вкладають час та сили в тренування, щоб вийти на ринг та перемогти. І це важливо для виховання характеру переможця, який наш український народ доводить кожного дня на фронті та в тилу, — заявив Андрій Стріхарський.

Серед інших організаторів та спонсорів турніру — Федерація боксу Черкащини, БФ “Злагода Життя”, “Еконія”, LNZ Group, “Бон Буассон”, “Формула смаку”, “Волошкове поле”, “ВиЧЕрпно”.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андрій Стріхарський з гуманітарною місією відвідав тергромади Черкащини та зустрівся з її найстаршими жителями.

Також раніше Андрій Стріхарський заявляв, що спортсменам країни-агресора треба заборонити брати участь в Олімпійських іграх.

Бокс, Чемпіонат, Черкаси
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