Збірна України розписала нічию у товариському матчі з Німеччиною

Збірна України розписала нічию з командою Німеччини з рахунком 3:3 у товариському матчі, що відбувся у Бремені на арені Вазерштадіон. Для німців це була ювілейна тисячна гра в історії.

Бундестім досить активно розпочали зустріч і могли відкривати рахунок вже на другій хвилині після удару Нікласа Фуллькруга, але м’яч пролетів поруч з правою стійкою. Втім, з голом господарі поля не забарилися. Рахунок у матчі відкрив Маріус Вольф на шостій хвилині після рикошету від Фуллькруга.

Пропущений гол не окрилив синьо-жовтих, і вони помітно відразу ж засіли на своїй половині поля. А згодом Давід Раум ледь не подвоїв рахунок на табло, але пробив поруч із лівою стійкою.

На 19-й хвилині Україна зрівняла – у сітці воріт Кевіна Траппа опинився м’яч після удару Віктора Циганкова, який зарахували після перегляду VAR.

Ще через чотири хвилини синьо-жовті подвоїли свою перевагу після голу Михайла Мудрика. Втім, взяття воріт записали на Антоніо Рюдігера, оскільки кулястий зрикошетив саме від захисника бундестім, коли він намагався заблокувати удар.

Після цього підопічні Фліка почали потужний штурм воріт. За сім хвилин вони завдали три небезпечні удари. Зокрема, після пострілу Давіда Раума у гру довелося вступати Анатолію Трубіну та демонструвати свою майстерність.

У другому таймі синьо-жовті забили знову після помилки німецького захисту. Маттіас Гінтер послизнувся у власному штрафному після прийому м’яча, чим скористався Артем Довбик, який відпасував на Віктора Циганкова. Хавбек Жирони з близької відстані пробив точно у сітку воріт.

Після цього впродовж майже 20 хвилин на полі не спостерігалося активності з боку команд, які катали м’яч з однієї на іншу половину поля. На 74-й хвилині пробив Рюдігер, але його удару бракувало точності.

За десять хвилин до кінця основного часу Кай Гаверц скоротив відставання у рахунку, перегравши нашого голкіпера ударом у нижній лівий кут воріт.

А фінальну крапку в зустрічі поставив Йозуа Кімміх, реалізувавши пенальті. 11-метровий призначили після грубого підкату Едуарда Соболя у власному штрафному.

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Це була дев’ята очна зустріч команд в історії. Із восьми попередніх три завершувалися нічиєю, а решта – перемогою німецької команди. З аналогічним рахунком 3:3 команди розійшлися у спарингу в листопаді 2011 року на НСК Олімпійському.

Наступні два поєдинки у червні підопічні Сергія Реброва проведуть у відборі на Євро-2024. 16 червня вони зіграють у Скоп’є проти Північної Македонії, а 19-го – проти Мальти у Словаччині.

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