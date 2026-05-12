Швецію на Євробаченні 2026 представляє Felicia (Феліція). Співачка виступила у першому півфіналі конкурсу з піснею My System під номером 2.

Хто така Felicia: біографія представниці Швеції на Євробаченні 2026

Felicia раніше виступала під сценічним ім’ям Fröken Snusk. За короткий час артистка стала однією з найпомітніших нових артисток Швеції завдяки своїй манері виконання, харизмі та активності у соцмережах.

Співачка очолювала музичні чарти країни, провела понад 300 концертів, а також перемогла у шоу The Masked Singer.

У 2025 році артистка випустила перший сингл під власним ім’ям — Black Widow. Пісня увійшла до топ-5 Spotify у Швеції. А вже у лютому 2026 року Felicia презентувала дебютний EP Serve.

Під псевдонімом Fröken Snusk вона вже брала участь у Melodifestivalen 2024 з піснею Unga och Fria, яка стала популярною на стримінгових платформах.

На Melodifestivalen 2026 співачка повернулася вже як Felicia та здобула перемогу з треком My System. Пісня отримала найвищі бали як від міжнародного журі, так і від глядачів.

Національний відбір Melodifestivalen 2026 проходив у шести містах Швеції з 31 січня до 7 березня. У фіналі, який відбувся у Стокгольмі, Felicia набрала 161 бал і посіла перше місце.

Про що пісня Felicia — My System

Композиція My System розповідає про токсичні почуття та емоційну залежність, від якої неможливо втекти навіть після розриву.

У тексті пісні героїня намагається переконати себе, що забула людину, але спогади та емоції постійно повертаються. Особливий акцент зроблено на циклічності цих переживань — від байдужості до нової хвилі прив’язаності.

Пісня поєднує попзвучання з емоційним текстом про внутрішню боротьбу, пам’ять і спроби “стерти” людину зі свого життя.

Felicia — My System: переклад пісні Моя система

Я навіть тебе не хочу
Ні, тут немає тобі місця
Будь-якого понеділка
Я забуду твій смак

Я стерла всі думки про тебе
Танцювала на твоїй могилі
Бо ти зовсім мені не потрібен
А потім пʼятниця кричить твоє ім’я

Бо зараз ти у моїй голові
Моєму серці
Частинах мого тіла
Ти завжди повертаєшся на вихідних
Ти в кожному дотику
І в думці
І в кожній склянці
Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи

(Моєї системи)

Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи

Ненавиджу наступний ранок
Ненавиджу те, як ти заставляєш мене почуватись
Я — суцільний безлад
Я мушу розібратися з собою
Серйозно

Бо зараз ти у моїй голові
Моєму серці
Частинах мого тіла
Ти завжди повертаєшся на вихідних
Ти в кожному дотику
І в думці
І в кожній склянці
Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи

(Моєї системи)

Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи
Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи

Якби я видалила всі спогади про нас
І забарикадувала усі свої стіни
Якби зашифрувала свої почуття задля безпеки
Це не мало би жодного значення

(Бо зараз ти у моїй голові)
(Моєму серці)
(Частинах мого тіла)
(Ти завжди повертаєшся на вихідних)
Ти в кожному дотику
І в думці
І в кожній склянці
Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи

(Моєї системи)

Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи

