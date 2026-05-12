Що приготувала Швеція на Євробачення 2026: Felicia та її трек My System
Швецію на Євробаченні 2026 представляє Felicia (Феліція). Співачка виступила у першому півфіналі конкурсу з піснею My System під номером 2.
Хто така Felicia: біографія представниці Швеції на Євробаченні 2026
Felicia раніше виступала під сценічним ім’ям Fröken Snusk. За короткий час артистка стала однією з найпомітніших нових артисток Швеції завдяки своїй манері виконання, харизмі та активності у соцмережах.
Співачка очолювала музичні чарти країни, провела понад 300 концертів, а також перемогла у шоу The Masked Singer.
У 2025 році артистка випустила перший сингл під власним ім’ям — Black Widow. Пісня увійшла до топ-5 Spotify у Швеції. А вже у лютому 2026 року Felicia презентувала дебютний EP Serve.
Під псевдонімом Fröken Snusk вона вже брала участь у Melodifestivalen 2024 з піснею Unga och Fria, яка стала популярною на стримінгових платформах.
На Melodifestivalen 2026 співачка повернулася вже як Felicia та здобула перемогу з треком My System. Пісня отримала найвищі бали як від міжнародного журі, так і від глядачів.
Національний відбір Melodifestivalen 2026 проходив у шести містах Швеції з 31 січня до 7 березня. У фіналі, який відбувся у Стокгольмі, Felicia набрала 161 бал і посіла перше місце.
Про що пісня Felicia — My System
Композиція My System розповідає про токсичні почуття та емоційну залежність, від якої неможливо втекти навіть після розриву.
У тексті пісні героїня намагається переконати себе, що забула людину, але спогади та емоції постійно повертаються. Особливий акцент зроблено на циклічності цих переживань — від байдужості до нової хвилі прив’язаності.
Пісня поєднує попзвучання з емоційним текстом про внутрішню боротьбу, пам’ять і спроби “стерти” людину зі свого життя.
Felicia — My System: переклад пісні Моя система
Я навіть тебе не хочу
Ні, тут немає тобі місця
Будь-якого понеділка
Я забуду твій смак
Я стерла всі думки про тебе
Танцювала на твоїй могилі
Бо ти зовсім мені не потрібен
А потім пʼятниця кричить твоє ім’я
Бо зараз ти у моїй голові
Моєму серці
Частинах мого тіла
Ти завжди повертаєшся на вихідних
Ти в кожному дотику
І в думці
І в кожній склянці
Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи
(Моєї системи)
Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи
Ненавиджу наступний ранок
Ненавиджу те, як ти заставляєш мене почуватись
Я — суцільний безлад
Я мушу розібратися з собою
Серйозно
Бо зараз ти у моїй голові
Моєму серці
Частинах мого тіла
Ти завжди повертаєшся на вихідних
Ти в кожному дотику
І в думці
І в кожній склянці
Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи
(Моєї системи)
Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи
Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи
Якби я видалила всі спогади про нас
І забарикадувала усі свої стіни
Якби зашифрувала свої почуття задля безпеки
Це не мало би жодного значення
(Бо зараз ти у моїй голові)
(Моєму серці)
(Частинах мого тіла)
(Ти завжди повертаєшся на вихідних)
Ти в кожному дотику
І в думці
І в кожній склянці
Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи
(Моєї системи)
Ні, я не можу видалити тебе із моєї системи